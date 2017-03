ARD-Krimi: Kommissar Kopper vom Tatort Ludwigshafen hört auf

von DPA

Nach 20 Jahren hört Schauspieler Andreas Hoppe (56) beim "Tatort" auf. Das teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Donnerstag mit. Hoppe hatte seit 1996 als Kommissar Mario Kopper an der Seite von Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) beim Ludwigshafener Tatort ermittelt. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.



Der Halb-Italiener Kopper hat in der Krimireihe als kerniger und etwas chaotischer Polizist Kult-Status. Seinen letzten Auftritt wird der TV-Kommissar im extra nach ihm benannten Tatort "Kopper" haben, der vergangenen November abgedreht wurde und diesen Herbst laufen soll. Es ist der 57. gemeinsame Fall des Ermittler-Duos.

In einer Mitteilung lobte SWR-Fernsehfilmchefin Martina Zöllner Hoppes "Präsenz" und "markanten Auftritt". Im Zusammenspiel mit Ulrike Folkerts habe er viele Fans gewonnen. Man werde jedoch nach über 20 Jahren den Ludwigshafener "Tatort" um die Figur Lena Odenthal ohne Co-Ermittler Kopper weiterentwickeln. Wer Kopper beerben wird, steht laut SWR-Angaben noch nicht fest.



Dass Kommissarin Johanna Stern (Lisa Bitter), die seit 2014 als Fallanalytikerin im Tatort Ludwigshafen mitspielt, an Koppers Stelle treten wird, seien nur Gerüchte, stellte eine SWR-Sprecherin klar.

Hoppes "Tatort"-Kollegin Ulrike Folkerts sagte laut SWR, sie werde "wahrscheinlich die eine oder andere Träne vergießen", wenn im Herbst der letzte gemeinsame "Tatort" im Fernsehen läuft. "Lena Odenthals Kollege, Freund und Mitbewohner Mario wird gehen! Ich bedauere das sehr."



Nach dem vergangenen Ludwigshafener Tatort "Babbeldasch", der am Sonntag erstmals gelaufen ist, kamen Gerüchte über einen Ausstieg Hoppes auf. Dort hatte Kommissar Kopper nur einen kurzen Auftritt. In einem Interview mit "Focus Online" am Montag hatte er auf Fragen nach einem Aus Koppers eher ausweichend geantwortet. "Tatort-müde", sei er nicht. "Aber so viele Leichen können schon belastend sein."