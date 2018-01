84-Jähriger soll Frau mit Waffe zum Sex gezwungen haben

Mit einer Schusswaffe soll ein 84 Jahre alter Mann eine 77-Jährige in Emden zum Sex gezwungen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizei Leer am Donnerstag mitteilten, wurden bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes im ostfriesischen Krummhörn am Mittwoch mehrere Waffen mit Munition sichergestellt.Ein Beamter habe daraufhin den Waffenschein des Mannes eingezogen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei soll es bereits seit November 2016 zu sexuellen Übergriffen durch den Mann gekommen sein. Die Ermittlungen dauern an.