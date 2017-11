84.000 Menschen dürfen nicht wählen - weil sie eine Behinderung haben

Auch Menschen mit rechtlicher Betreuung sollen bei Wahlen ihre Kreuze machen dürfen: Der bayerische Landesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt, Thomas Beyer, hat am Donnerstag in München eine Änderung des Wahlrechts gefordert. Er verwies auf die Landtagswahlen in Bayern im kommenden Herbst.Eine Demokratie ohne Wahlen sei undenkbar, das Recht zu wählen eines der Grundrechte jedes Menschen, sagte Beyer laut einer Mitteilung. Es sei daher nicht nachvollziehbar, warum auf Bundes- und Landesebene Menschen nicht wählen dürften, für die zur Besorgung aller Angelegenheiten ein Betreuer bestellt sei. "Das ist eine pauschale Diskriminierung dieser Menschen", erklärte der AWO-Vorsitzende anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember.Laut Deutschem Institut für Menschenrechte seien bundesweit knapp 84.500 Menschen mit Behinderungen gesetzlich vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen, weil für sie ein Betreuer bestellt wurde. Aus dem gleichen Grund dürften in Bayern über 19.000 nicht wählen.Die bayerische Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung, Irmgard Badura, hatte bereits vor der Bundestagswahl im September ein "modernes, inklusives und an der UN-Behindertenrechtskonvention ausgerichtetes Wahlrecht" gefordert. Sie setzt sich für die Streichung der Paragrafen ein, die die Wahlrechtsausschlüsse festgelegen.