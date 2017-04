Schwächeanfall: 83-Jährige stürzt in Weiher - Anwohnerin schlägt Alarm

von DPA

Eine 83 Jahre alte Frau ist in Niederbayern nach einem Sturz in einen Weiher von einem Anwohner gerettet worden.



Nach Angaben der Polizei vom Sonntag hatte die alte Dame am Samstagabend in Bodenkirchen (Landkreis Landshut) offenbar einen Schwächenanfall erlitten und war in das Gewässer gestürzt. Obwohl der Weiher nur etwa 1,20 Meter tief ist, gelang es der 83-Jährigen nicht, das rettende Ufer zu erreichen.



Zum Glück bemerkte eine Anwohnerin den Zwischenfall und schlug Alarm. Ihr Mann vermutete zwar zunächst einen Aprilscherz, dann nahm er aber einen Putzstock und zog die bereits bewusstlose 83-Jährige an Land. Die Frau erlitt eine starke Unterkühlung und kam in eine Klinik. Die Polizei geht davon aus, dass die alte Dame ohne das beherzte Eingreifen des Anwohners ums Leben gekommen wäre.