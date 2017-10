80-Jährige und Mädchen sterben bei Verkehrsunfall

von DPA

In Bayern sind bei einem schweren Verkehrsunfall zwei Menschen getötet worden - ein fünfjähriges Mädchen und eine 80-jährige Frau. Vier weitere Autoinsassen wurden schwer verletzt. Darunter waren zwei weitere Kinder.



Ein 21-jähriger Autofahrer kam am Sonntag in Geiserthal im niederbayerischen Landkreis Regen mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Darin saßen ein 41-jähriger Fahrer, dessen 80 Jahre alte Mutter sowie drei kleine Mädchen aus dem Landkreis Straubing-Bogen.



Die 80 Jahre alte Beifahrerin und ein fünf Jahre altes Mädchen starben. Die beiden anderen Mädchen im Alter von drei Jahren und der 41-Jährige wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der 21 Jahre alte Unfallverursacher erlitt ebenfalls schwere Verletzungen.



Ob der 41-Jährige der Vater der Mädchen war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Wieso der junge Mann auf die Gegenfahrbahn geriet, war ebenfalls unklar. Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, wurde nun ein Gutachter hinzugezogen.