80-Jährige klagt wegen weiblicher Anrede in Bankformularen der Sparkasse - BGH urteilt

Kundin fühlt sich benachteiligt: Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe will heute (Dienstag) entscheiden, ob die Sparkasse Saarbrücken die 80-jährige Klägerin Marlies Krämer in ihren Vordrucken in der weiblichen Anrede als "Kundin" oder "Kontoinhaberin" ansprechen muss.



Männliche Form würde sie benachteiligen

Krämer will nicht länger hinnehmen, dass das Geldinstitut im Geschäftsverkehr ausschließlich die übliche männliche Anrede verwendet.



Die alleinige Verwendung der männlichen Form benachteilige sie wegen ihres Geschlechts, hatte Krämer beklagt. Vor dem Amts- und Landgericht Saarbrücken war die streitbare Rentnerin mit ihrer Klage gescheitert.