575 Millionen Lottogewinne nach Bayern - 4,1 Millionen warten noch auf ihren Gewinner

von DPA

Das sind 16 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, wie das bayerische Finanzministerium am Montag in München mitteilte. 14 Mal wurden dabei Millionenbeträge in den Freistaat überwiesen.



Beim Lotto-Spiel haben 2016 insgesamt zwei Spielaufträge, die in bayerischen Annahmestellen abgegeben wurden, die höchste Gewinnklasse mit sechs Richtigen plus Superzahl getroffen. Den höchsten Einzelgewinn erzielte ein Lotto-Spieler aus Mittelfranken: Er gewann knapp neun Millionen Euro.



Für große Freude sorgten die Gewinne auch im Finanzministerium: An die Staatskasse flossen rund 423 Millionen Euro an Lotteriesteuer und Gewinnabführung von Lotto Bayern. "Diese Gelder ermöglichen vielfältige soziale und kulturelle Leistungen für die Bürger", sagte Finanzminister Markus Söder.



Eurojackpot-Millionen warten seit drei Monaten auf ihren Gewinner

Ein Millionengewinner der internationalen Lotterie Eurojackpot hat sein Preisgeld auch drei Monate nach der Ziehung noch nicht abgeholt. "Lotto Bayern sucht noch nach dem glücklichen Gewinner", teilte das bayerische Finanzministerium am Montag in München mit. Bei der Ziehung am 7. Oktober war auf einen in Oberbayern eingereichten Spielschein ein Gewinn von 4,1 Millionen Euro entfallen. Doch abgeholt wurde das Geld bislang nicht. Der Gewinn ist der höchste, der im vergangenen Jahr beim Eurojackpot in Bayern erzielt wurde.