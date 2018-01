28-Jähriger schickt falschen Notruf los und posiert dann auf Polizeiwagen

Ein 28-Jähriger hat für ein Foto auf dem Dach eines Polizeiautos posiert. Während die Beamten dem Notruf des Mannes nachgingen, der behauptet hatte, in seinem Asylbewerberheim mit einem Messer angegriffen worden zu sein, nutzte er die Gelegenheit, um Liegestütze auf dem Einsatzfahrzeug zu machen.



"Über Umwege" erreichte das Foto die Polizei, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Den Angaben zufolge fanden die Polizisten zwar keine Hinweise auf einen Messerangriff am vergangenen Mittwoch, dafür aber Dellen auf dem Dach ihres Wagens.



Durch die Liegestütze entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen der Zerstörung von Amtsmitteln gegen den 28-Jährigen, der inzwischen auch durch Alkoholmissbrauch und Randale auffällig geworden sei, teilte die Polizei mit.