25.000 Teilnehmer für Cannabisstudie gesucht

Die Forschungsinitiative Cannabiskonsum (FI-CK) will die Langzeitauswirkungen von Cannabis auf gesunde Menschen erforschen. Zu diesem Zweck wurde bereits im November 2016 ein Antrag beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gestellt. Zunächst wurde der Antrag abgelehnt, doch im Februar nannte die Behörde laut einer Mitteilung der Forschungsinitiative nun doch Details einer Erlaubniserteilung.Jeder der 25.000 Teilnehmer muss einzeln einen Antrag bei der Bundesopiumstelle (Abteilung 8 im Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) stellen und eine Ausnahmeerlaubnis erhalten. Ist die Erlaubnis erteilt, bekommen die Probanden monatlich 30 Gramm Cannabisblüten über Apotheken, um die Auswirkungen an sich unter Aufsicht der Forschungsinitiative zu testen.Daher startet nun die erste Bewerbungsphase. Als Voraussetzung muss ein potenzieller Teilnehmer seinen Wohnsitz in Berlin haben. Ausgeschlossen sind Erstkonsumenten, Minderjährige sowie Risikoprobanden, beispielsweise mit abhängigem Konsum oder psychischen Störungen.Marko Dörre, geschäftsführender Gesellschafter der Forschungsinitiative Cannabiskonsum:"Wir machen den nächsten Schritt zur Erforschung von Cannabiskonsum. Die Hürden für unsere Studie sind hoch, aber wir sind vorsichtig optimistisch, noch in diesem Jahr alle gesetzlichen Voraussetzungen zu erfüllen. Wir werden weiterhin alles tun, um mit unserem Vorhaben mögliche Risiken zu minimieren und den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn zu maximieren."