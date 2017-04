2015 gab es in Bayern deutlich mehr Drogentote

von DPA

In Bayern ist die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Es seien 314 Menschen ihrer Sucht zum Opfer gefallen, bestätigte das Innenministerium in München am Mittwoch Informationen des Bayerischen Rundfunks.



Im Jahr 2014 starben 251 Menschen am Drogenkonsum, 2013 gab es 230 Drogentote. Zuletzt wurde vor 15 Jahren eine ähnlich hohe Zahl 2015 registriert: im Jahr 2000 gab es 340 Drogentote.



Nach Angaben von Ministeriumssprecher Michael Siefener sei ein erhöhter Wirkstoffgehalt in den Drogen ein Grund für den Anstieg. Auch das sogenannte Strecken des Rauschgifts mit Chemikalien sei oft für Todesfälle verantwortlich. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) kündigte an, die Präventionsmaßnahmen nach dem Anstieg der Todesfälle auszubauen.