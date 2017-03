20-jährige Studentin aus Regensburg seit Sonntag vermisst

Seit Sonntagmorgen wird die 20-Jährige Malina K. aus Regensburg vermisst. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen und Koordination der Suchmaßnahmen zu diesem Fall am Dienstagmorgen übernommen. Der Aufenthaltsort der Gesuchten ist seit Sonntagmorgen unbekannt, berichtet die Polizei.



Malina K. hielt sich nach den bisherigen Erkenntnissen am Sonntagmorgen, 19. März 2017, bis gegen 5 Uhr auf einer Feier im Bereich der Galgenbergstraße auf, bevor sie sich auf den Weg in Richtung ihrer Wohnung am Unteren Wöhrd begab. Dort ist sie allerdings nicht angekommen und wurde von ihren Eltern am Sonntagnachmittag als vermisst gemeldet.



Zuletzt hatte sie telefonischen Kontakt zu einer Mitbewohnerin ihrer WG um kurz vor 6 Uhr. Demnach würde sie sich beim Stadtpark befinden. Nachdem sie bis zum Nachmittag nicht nach Hause gekommen war, erstatteten die Eltern die erforderliche Vermisstenanzeige. Demnach befindet sich Malina erst seit einigen Wochen zum Studium in Regensburg und ist dementsprechend noch nicht recht ortskundig. Ansonsten wird sie als gesund und zuverlässig beschrieben.



Die Polizeiinspektion Regensburg Süd leitete noch am Sonntagabend und am Montag umfangreiche Suchmaßnahmen ein, in die auch Polizei-Suchhunde und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren. Zudem wurden und werden alle Einsatzkräfte im Stadtgebiet über den Vermisstenfall informiert und sind daher besonders sensibilisiert.



Die Übernahme der Sachbearbeitung durch die Kriminalpolizei ist in Vermisstenfällen ein üblicher Vorgang und stellt auch hier keine Besonderheit dar.



Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat am Dienstagmorgen die weiteren Ermittlungen übernommen und koordiniert seither die Suchmaßnahmen auf Basis der bisherigen Erkenntnisse. Neben den büromäßigen Überprüfungen sind auch weitere gezielte Suchmaßnahmen mit Unterstützungskräften des Einsatzzuges und der Bereitschaftspolizei geplant. Dabei wird unter anderem der Weg von der Galgenbergstraße aus in Richtung Donau mit Blick auf Gegenständen oder Spuren, die von Malina stammen könnten, abgesucht.



Die Beschreibung von Malina K.



167 cm groß, schlank

braune, schulterlange, lockige Haare

bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzen Schuhen, braune Wolljacke

auffällige Halskette mit Lederband und silberner Schnecke als Anhänger



Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, insbesondere die intensive Absuche der Parkanlage und des Donaubereiches, auch mit Suchhunden und Polizeihubschrauber verliefen bislang negativ. Das Handy der Vermissten ist ausgeschaltet. Von Seiten der Familienangehörigen wurde ein entsprechender Facebook-Aufruf gestartet.



Die KPI Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefonnummer 0941/506-2888.