2.000 Menschen protestierten in Leipzig gegen Rechtsextremismus

Gegen eine Demonstration der Partei "Die Rechte" sind am Samstag in Leipzig zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Nach Angaben des Bündnisses "Leipzig nimmt Platz", das die Proteste organisierte, stellten sich 2.000 Menschen den Rechtsextremen entgegen. Die Polizei zog nach den Veranstaltungen eine erleichterte Bilanz. Die befürchteten Ausschreitungen, die es im Dezember 2015 nach einem ähnlichen Geschehen gegeben hatte, waren ausgeblieben.



An verschiedenen Plätzen der Leipziger Innenstadt und südlich davon, wo "Die Rechte" marschierte, hatten sich Protestkundgebungen gebildet. Zum Aufzug der Rechtsextremen kamen nach Schätzungen des Bündnisses nur rund 100 Teilnehmer. Angemeldet waren bis zu 400 Demonstranten. Die größte Protestkundgebung bildete sich nach Polizeiangaben am zentrumsnahen Bayerischen Bahnhof, wo 1.000 Menschen gegen Neonazis Flagge zeigten.



Steinewerfer und Hitlergruß

Die Polizei zählte insgesamt zwölf Straftaten nach dem Strafgesetzbuch und acht nach dem Versammlungsgesetz. Beamte mussten auf beiden Seiten mehrere Male wegen Verstößen gegen das Vermummungsverbot einschreiten. Zudem hat nach Angaben einer Sprecherin ein Zuschauer der Gegenproteste den Hitlergruß gezeigt. Am Rande einer Demonstration linker Aktivisten ging die Polizei zudem gegen mehrere Personen vor, die Beleidigungen gegen Polizei riefen und Steine warfen. Insgesamt wurden 15 Personen nach Polizeiangaben festgesetzt, zwei Haftbefehle wurden vollstreckt.



Die Aufzugsroute der Partei "Die Rechte" verlief nicht wie ursprünglich geplant durch den alternativ geprägten Stadtteil Connewitz, in dem es bei ähnlichen Veranstaltungen in der Vergangenheit zu teils schweren Ausschreitungen gekommen war. Das sächsische Oberverwaltungsgericht entschied noch am Freitagabend, dass die Verlegung der Route zumutbar sei. Es sah in der gewählten Aufzugsroute eine Provokation der linksautonomen Szene.



Die gesamte Stadt war seit Freitagnacht Kontrollbereich. Am Samstag waren 2.500 Polizisten aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Die Polizei erklärte, Leipzig sei am Samstag "kein Ort zügelloser Gewalt" gewesen und dankte in einer Mitteilung den Teilnehmern der Gegenproteste, die sich besonnen gegen Extremismus positioniert hätten. Auch das Bündnis "Leipzig nimmt Platz" lobte das Miteinander mit Polizei und Behörden. Eingesetzt waren ausgebildete Kommunikationsteams, die unter anderem erreichten, dass spontane Sitzblockaden zur Verhinderung des Aufzugs der Rechtsextremen friedlich geräumt wurden.