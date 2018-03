19-Jähriger will mit Auto auf einer Eisfläche fahren - und bricht ein

Freunde zogen festgestecktes Auto raus



Samstagnacht kam ein 19-Jähriger auf die Idee, mit seinem Auto auf eine Eisfläche zu fahren. Wie nicht anders zu erwarten, hielt die Eisfläche der Last des Autos nicht stand. Zusammen mit seinem Auto brach der Mann aus Lünen in das Eis ein und steckte fest.Im Sommer ist die Eisfläche, auf der der Mann herumfuhr, eine große Wiese. Nur im Winter wird die Fläche von der Stadt Olfen in Nordrhein-Westfalen geflutet, um eine Eisfläche zum Schlittschuhlaufen zu schaffen.Dies hatte der 19-Jährige wohl vergessen als er losfuhr. Als er mit seinem Auto feststeckte, rief er Freunde an und bat um Hilfe. Mit einem anderen Auto und einem Abschleppseil konnten sie gemeinsam das Auto aus dem Eis befreien.