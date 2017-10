180 Arbeitsplätze betroffen: Coca-Cola schließt Standort Weimar

Wegen rückläufiger Verkäufe von PET-Flaschen schließt der Getränke-Konzern Coca-Cola seinen Standort in Weimar. Produktion und Verwaltung sollen zum 1. März 2018 eingestellt werden, wie die Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH (CCEP DE) am Mittwoch mitteilte. Die Logistik solle ab September 2018 ein externer Partner übernehmen.Von den Veränderungen sind den Angaben zufolge 178 von 223 Arbeitsplätzen betroffen. Ziel sei, "so weit wie möglich auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten" - etwa durch Stellen an anderen Standorten oder durch einvernehmliche Lösungen. Die Gespräche mit Arbeitnehmervertretern sollen in den nächsten Tagen beginnen.Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sprach von einer Entscheidung, "die im stillen Kämmerlein hinter dem Rücken der Beschäftigten und ohne Konsultation der Landesregierung getroffen wurde". Er brach nach Angaben des Ministeriums eine Japan-Reise ab, um Gespräche mit der Betriebsleitung und den Beschäftigten zu führen.