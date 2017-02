1600 neue Influenza-Fälle: Heftige Grippewelle in Bayern hält an

Bislang 16 Grippe-Tote in Bayern





Die Grippewelle in Bayern hält an. Die Zahl der Erkrankungen ist inzwischen auf rund 5500 gestiegen, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Allein in der vergangenen Woche wurden rund 1600 neue Influenza-Fälle gemeldet. Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) forderte Erkrankte auf, sich zunächst an ihren Hausarzt, den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns oder eine ambulante Bereitschaftspraxis zu wenden. Denn die ambulante Notfallversorgung sei nicht Aufgabe der Krankenhäuser. Zuletzt hatten die Notaufnahmen der Kliniken in Nürnberg wegen Grippefällen über Überlastung geklagt.Huml sagte weiter: "Der Höhepunkt der Grippewelle ist noch nicht erreicht. Vielmehr rechnen Experten mit zahlreichen weiteren Fallzahlen." Vor allem ältere Menschen ab 60 Jahren, Schwangere und chronisch Kranke sollten sich auch jetzt noch mit einer Impfung gegen Influenza schützen.In der laufenden Saison wurden bislang 16 Grippe-Tote in Bayern registriert. Davon stammen 14 Fälle aus diesem Jahr. Die meisten Grippe-Toten gab es in Nieder- und Oberbayern (jeweils fünf Fälle). Es folgen Mittelfranken und Schwaben mit jeweils zwei Fällen sowie Oberfranken und die Oberpfalz (jeweils ein Fall).Die Grippesaison startete diesmal bereits Anfang Dezember - statt wie in den vergangenen Jahren erst Mitte Januar. Die heftigste Grippewelle gab es zuletzt im Winter 2014/2015. Auf ihrem Höhepunkt zählte das LGL damals allein in einer Woche rund 2500 Fälle.Was kann man als Erkrankter tun, um niemanden anzustecken? Nicht in die Hand niesen oder husten, sondern in ein Papiertaschentuch oder die Ellenbeuge. Benutzte Taschentücher nicht herumliegen lassen. Anderen Menschen nicht die Hand geben, sie umarmen oder küssen.Um nicht Grippe zu bekommen, sollten sich Gesunde häufig und ausgiebig die Hände waschen. Außerdem sollte man die Hände vom Gesicht fernhalten. Die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, ist groß, wenn man Mund oder Nase berührt, nachdem man einen Gegenstand angefasst hat, auf dem sich Krankheitserreger befinden.Wer sich jetzt noch gegen Influenza impfen lassen möchte, muss wissen, dass es etwa 10 bis 14 Tage dauert, bis der Impfschutz aufgebaut wurde. Auch wenn die Impfung keinen vollständigen Schutz bieten kann, so schützt sie vor einem schweren Verlauf der Erkrankung.Besonders für Menschen mit chronischen Erkrankungen, älteren Menschen ab 60 Jahren, Schwangeren und medizinischem Personal wird die Impfung auch jetzt noch empfohlen.