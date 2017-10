16-Jähriger baut schweren Unfall mit drei Mädchen im Auto

von DPA

Ein 16-Jähriger hat in Idar-Oberstein - ohne Führerschein und mit drei Mädchen im Wagen - einen schweren Autounfall verursacht.



Der Fahrer und die drei jugendlichen Mitfahrerinnen verletzten sich schwer - eine von ihnen lebensgefährlich. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche am Sonntag mit dem Wagen eines Angehörigen unterwegs und gegen einen Stromverteiler-Turm geprallt.



Der 16-Jährige war gegen 3.30 Uhr vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Alle Insassen wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 16-Jährige war in Lebensgefahr. Bei dem Jugendlichen bemerkte die Polizei Anzeichen von Alkoholkonsum, das Ergebnis einer Blutprobe stand aber noch aus.