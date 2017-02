16-Jähriger sticht Mitschüler an Gymnasium nieder

Ein 16 Jahre alter Gymnasiast hat nach Polizeiangaben einen Mitschüler bei einem Streit mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Die beiden waren am Freitagmorgen innerhalb ihrer Schule in Soest (Nordrhein-Westfalen) aneinandergeraten - warum, versuchte die Kriminalpolizei zunächst noch herauszufinden.



Das 17 Jahre alter Opfer wurde in eine Klinik gebracht und sofort operiert. Der 16-Jährige wurde festgenommen, das Messer sichergestellt, wie die Polizei weiter berichtete. Mehrere Augenzeugen wurden noch in der Schule von Seelsorgern betreut.