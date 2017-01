16-Jährige stirbt bei Ski-Klassenfahrt in Italien

Tragisches Unglück bei Klassenfahrt: Eine 16 Jahre alte Schülerin aus Dessau aus Sachsen-Anhalt ist bei einem von ihrer Schule angebotenen Skikurs in Südtirol in Norditalien gestorben.



Die Ursache für ihren Tod der Jugendlichen wird noch untersucht, erklärte die italienische Polizei am Donnerstag. Klar sei schon, dass die Schülerin keinen Unfall mit einer anderen Person gehabt habe. Es sei möglich, dass das Mädchen krank war.Das Mädchen sei auf der Piste umgekippt und dann gestorben.



Der Schulleiter bestätigte den Tod der Schülerin

Der Schulleiter ihres Gymnasiums bestätigte, dass die Schülerin an einem Skikurs teilgenommen hat. Es sei ein übliches Angebot für die elften Klassen. Details dazu, wie das Mädchen aus Dessau-Roßlau ums Leben kam, nannten weder Schulleiter Michael Teichert noch die deutsche Polizei.



An der Schule herrschten tiefe Betroffenheit und Trauer, sagte Teichert. Es gebe Gesprächsangebote mit Schulpsychologen. Die "Mitteldeutsche Zeitung" hatte darüber berichtet.