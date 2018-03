14-jährige Vermisste aus Greversmühlen in Spanien aufgetaucht - wo ist ihr Betreuer?

14-jährige Vermisste in Spanien aufgetaucht: Wie die Polizei berichtet, ist die seit dem 15. Februar 2018 vermisste Cäciele S. wieder aufgetaucht. Die 14-Jährige meldete sich gestern Abend bei der spanischen Polizei (Guardia Civil) in der Nähe von Valencia und trat von dort aus mit der Polizei in Grevesmühlen in Kontakt.



Spanische Polizei kümmert sich um Unterbringung

Derzeitigen ersten Erkenntnissen zufolge geht es Cäcilie gut. Bis zu ihrer Rückführung, die das Jugendamt des Landkreises Nordwestmecklenburg veranlassen wird, kümmert sich die Guardia Civil und sorgt bis dahin für ihre Unterbringung.



Junges Mädchen aus Wohngruppe verschwunden

Die 14-jährige Cäciele aus Nordwestmecklenburg war mit einem 24-jährigen Betreuer aus ihrer Wohngruppe in Greversmühlen verschwunden. Mit ihm sei die Jugendliche im Auto weggefahren. Nach beiden wurde europaweit gesucht.



Cäcieles Mutter wendete sich emotional an ihre Tochter: "Cäciele, komm bitte nach Hause! Mama macht sich Sorgen." Laut "Focus Online" sagte der Lebensgefährte der Mutter: "Sie hat von ihrem Betreuer geschwärmt und gesagt, dass sie ihn liebt". Der emotionale Hilferuf der Mutter ist wohl mit der Sorge verbunden, die 14-jährige Cäciele könnte schwanger sein.