14-jährige Boxerin schlägt Angreifer in die Flucht

Eine 14-Jährige hat sich am Dienstagabend im baden-württembergischen Bad Mergentheim erfolgreich gegen einen unbekannten Angreifer zur Wehr gesetzt.



Laut Angaben der Polizei war das Mädchen zu Fuß gegen 18.45 Uhr auf dem Weg zum Boxtraining. Sie ging durch eine Unterführung in der Uhlandstraße in Richtung Mörikestraße und wurde auf einem Verbindungsweg plötzlich von hinten umklammert und nach hinten gezogen.



Das Mädchen setzte sich geistesgegenwärtig zur Wehr, schlug dem Angreifer mit dem Ellbogen in die Rippen und verpasste ihm einen Kinnhaken. Dieser streckte den Unbekannten zu Boden. Die Jugendliche ergriff daraufhin die Flucht und verständigte ihre Eltern. Der Unbekannte verschwand in Richtung Mörikestraße. Eine Sofortfahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg.



Der unbekannte, hellhäutige Mann soll etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Zur Tatzeit war er mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer schwarzen Bomberjacke, einer schwarzen Adidas-Jogginghose und dunklen Turnschuhen bekleidet.



Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei Bad Mergentheim, Telefon 07931 5499-0, melden.