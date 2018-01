1000 dänische Jugendliche angeklagt, weil sie verbotene Videos geteilt haben

Mehr als 1000 junge Dänen werden angeklagt, weil sie pornografische Videos und Bilder von 15-Jährigen verbreitet haben sollen. "Wir nehmen das sehr ernst, da es große Konsequenzen für die Beteiligten hat, wenn sich solches Material ausbreitet", erklärte die Reichspolizei am Montag.Es gehe um zwei Videos und ein Foto, die über den Facebook-Dienst Messenger vor allem unter jungen Leuten geteilt wurden, erklärte die Polizei. Auf den Aufnahmen aus dem Jahr 2015 sind nach Angaben der Süddeutschen Zeitung zwei 15-Jährige beim Sex zu sehen. Gegen die etwa 800 männlichen und 200 weiblichen Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren wird demnach Anklage erhoben.Facebook habe die amerikanischen Behörden eingeschaltet, die den Fall via Europol nach Dänemark weitergegeben hätten."Nach unserer Auffassung wissen junge Leute gut, dass es große Konsequenzen für das Opfer haben kann, wenn man diese Art Material teilt", erklärte die Polizei. "Doch sie wissen vielleicht nicht, dass es auch strafbar ist und dass sie wegen der Verbreitung von Kinderpornografie verurteilt werden können."Das dänische Gesetz verbietet das Teilen von pornografischen Videos und Fotos von Unter-18-Jährigen. Den Jugendlichen droht im Falle einer Verurteilung eine 20-tägige Bewährungsstrafe oder eine Geldbuße. Beides hätte einen Eintrag im Strafregister zu Folge. Das könne bedeuten, dass die Beschuldigten später nicht mehr in einem Kindergarten arbeiten oder Fußballtrainer sein dürfen, erklärte die Polizei. Außerdem könne es Probleme geben, wenn sie in die USA einreisen wollten.