Große "Wir Bauen!"-Fachmesse

"Wir Bauen!" findet seit Jahren großen Anklang bei Haus- und Bauherren. Dieses Jahr findet die Messe am 3. und 4. März nun zum vierten Mal in der Stadthalle in Lichtenfels statt.

Über 50 regionale Handwerker finden in der Stadthalle genügend Raum, um sich und ihr individuelles Leistungsportfolio zu präsentieren. Der Eintritt ist wie immer für alle Besucher frei. Diejenigen, die ihren Traum vom wohligen Eigenheim in die Tat umsetzen wollen, sollten die "Wir Bauen"-Baufachmesse in Lichtenfels nicht verpassen. Dort kann man sich umfangreich über alles, was das Bauvorhaben betrifft, bei Fachleuten mit jahrelanger Berufserfahrung informieren. Hierbei ist es egal ob Anbau, Neubau, Umbau oder Anderes - hier werden die Besucher fundiert beraten.



Umfangreiches Leistungsportfolio

Zahlreiche Unternehmen aus der Region stellen sich vor und helfen dabei die persönliche Note der Kunden in ein Bauprojekt einfließen zu lassen. Es wird Altbewährtes präsentiert, Alternativen werden aufgezeigt und Neuheiten vorgestellt. "Wir Bauen!" ist die perfekte Gelegenheit, sich auf höchstem Niveau zu informieren, sich kreative Anregungen zu holen oder auch einfach nur Erfahrungen auszutauschen.

Da man für gewöhnlich nur einmal in seinem Leben baut, sollte doch alles zu 100 Prozent so sein, wie man es sich vorstellt. Die Baubranche boomt und in der Region entstehen viele neue Baugebiete. Allein sieben Hausanbieter sind auf der Messe zu finden. Egal ob Stein auf Stein, Fertig- oder Holzhaus. An dieser Stelle ist zu betonen, dass es keineswegs größtenteils um Neubau geht. Neben diesen Firmen finden sich aber auch Ofenbauer, Heizungsfachleute, Dachdecker, Fensterbauer und viele andere Gewerke auf der Messe. Vom eventuellen Hausanschluss durch Gas, über die Beseitigung von Feuchträumen, die Installation einer dezentralen Lüftungsanlage, Vorführung von Flüssigtapeten, bis hin zur Realisation eines Wintergartens und vielem mehr. Die Besucher können den Handwerkern aus den umliegenden Regionen ihr Anliegen schildern. Der Leitspruch der Messe lautet nicht ganz zu Unrecht: Kein Angebot ohne die "Wir Bauen!"-Handwerker.

Vor der Halle stehen diesmal zudem erstmals zwei große Showtrucks der Firmen Wolf und Vaillant zur Schau. Für die Kleinen gibt es derweil eine große Rolly-Toys-Kinderrallye.



Die Messe ist an beiden Tagen, Samstag und Sonntag, von 10 bis 18 Uhr, geöffnet. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Weitere Informationen zu allen Ausstellern und zur "Wir Bauen!-Messe" finden Sie unter www.wir-bauen-magazin.de.