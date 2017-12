Für guten Service zahlt man gerne ein Trinkgeld. Doch auf einigen Kreuzfahrtschiffen ist das anders: Denn etliche Reedereien berechnen für jeden Tag an Bord automatisch ein Trinkgeld für die Service-Crew. Aber eben nicht alle. Woran sich Reisende orientieren können. Der Veranstalter muss seine Kunden klar darauf hinweisen.

"Eine kleine Fußnote reicht da nicht unbedingt aus", sagt Reiserechtler Paul Degott aus Hannover. Denn grundsätzlich gilt: "Wer in Deutschland eine Kreuzfahrt bucht, kann sich auf die Preisangabeverordnung berufen", sagt Degott.

Demnach müssen Preise mit allen Bestandteilen einschließlich der Umsatzsteuer angegeben werden. Diese Regelung greift auch für Reedereien, die ihren Hauptsitz im Ausland haben. "Jeder, der in Deutschland eine Ware oder Dienstleistung anbietet, muss sich an diese Regelung halten." Das könne auch nicht durch Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgehebelt werden.

Wer also eine Kreuzfahrt bucht, sollte auf Nebenkosten achten, rät Kreuzfahrtjournalist Franz Neumeier. "Mit ein wenig gutem Willen kann man entsprechende Hinweise in den Unterlagen und Prospekten finden", weiß der Reiseexperte. Wer in einem Reisebüro bucht, kann dort direkt nach Trinkgeldern fragen.

Wurde das Geld an Bord zu Unrecht erhoben, können Reisende sich wehren: "Sie wenden sich am besten an die Rezeption", sagt Neumeier. Sind ihre Ansprüche berechtigt, bekommt man das Geld meist erstattet.

Bei den meisten internationalen Reedereien wird das Bordkonto damit automatisch belastet. Passagieren ist es freigestellt, das Trinkgeld nach den eigenen Vorstellungen anzupassen oder auch komplett zu stornieren.

Anders bei fast allen deutschen Reedereien: Hier wird in der Regel kein obligatorisches Trinkgeld erhoben. Dennoch können Gäste an Bord der Service-Crew direkt ein freiwilliges Trinkgeld geben. Wie das Geld dann verwendet wird, entscheidet in der Regel der Schiffsrat.



dpa-mag