Neue Hautarztpraxis in Wallenfels

Bei der Einweihung am 8. Januar nutzten viele Unterstützer und Partner die Gelegenheit, sich selbst ein Bild von der vollkommen neu gestalteten "DermaPraxis" zu machen. Sie alle zeigten sich begeistert von der hellen und freundlichen Farbgebung sowie der angenehmen Atmosphäre, worauf die Hautärztin Dr. med. Anca Pincotan mit ihrem Team großen Wert legt.

Für die neue Praxis hatte die Stadt Wallenfels entsprechende Räumlichkeiten im Kulturzentrum in der Jakob-Degen-Straße 1 umgebaut - und das im "Rekordtempo"; verging doch von der ersten Kontaktaufnahme im Mai bis zur Fertigstellung kaum länger als ein halbes Jahr. In dieser Zeit wurden die Räumlichkeiten in eine moderne und geschmackvoll ausgestattete Hautarztpraxis umgewandelt. Die Freude über das gute Gelingen stand dann auch den Verantwortlichen sowie Gästen der Eröffnung ins Gesicht geschrieben.

"Heute ist ein Tag der Freude", strahlte der Wallenfelser Bürgermeister Jens Korn, der eingangs auf die verschiedenen vorausgegangen Nutzungen des ursprünglich 1914 als Schule errichteten Gebäudes einging. Als Kulturzentrum habe dieses von Mitte der 1970er bis Ende der 1980er Jahre zunächst sehr guten, dann aber nachlassenden Zuspruch gefunden. Während im Altbau verschiedene Vereine untergekommen seien, sei die nunmehrige Praxis später als Café und zuletzt als Fahrschule genutzt worden. Im späten Frühjahr 2017 habe er einen Anruf von Dr. med. Anca Pincotan erhalten, dass sie sich gerne in Wallenfels niederlassen möchte und ob entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung ständen. Dass man nun an dem Tag die Einweihung der neuen Praxis feiern könne, sei der Unterstützung vieler zu verdanken. Besonders hervorgetan hätten sich dabei der Architekt Kersten Schöttner und sein Mitarbeiter Gottfried Jagusch-Petzold sowie auch der städtische Bauhof. Seinem Stadtrat dankte er für den einstimmigen Beschluss für das mit 70 000 Euro veranschlagte Projekt. "Es ist zwar noch nicht ganz abgerechnet. Aber, da es keine größeren Überraschungen gab, werden wir wohl weitgehend im Kostenrahmen bleiben", prognostizierte er. Die Bedeutung der Praxis und damit einhergehend der Verbesserung der medizinischen Versorgung für die Bürgerschaft ließen sich aber eh nicht in Euro ausdrücken. Sein besonderer Dank galt MdL Jürgen Baumgärtner für das Anschieben des Gründungszuschusses.

Wie dieser ausführte, sei das 2013 auf den Landkreis Kronach ausgeweitete Förderprogamm für die Niederlassung von Haus- und Fachärzten eingangs auf große Kritik gestoßen. "Tatsächlich haben in diesem Zeitraum aber sechs Ärzte von dem Programm profitiert und sich hier niedergelassen", meinte er stolz. Sicher zeigte er sich, dass man die - die medizinische Versorgung im Landkreis betreffenden - Herausforderungen in den Griff bekommen werde. Das Förderprogramm sei dabei ein wichtiger Baustein vielfältiger Bemühungen. Der allgemeine Dank galt auch den tüchtigen Handwerkern der rund ein Dutzend bauausführenden - durchwegs einheimischen - Firmen für die schnelle und fachkompetente Ausführung.

Die Dermatologin praktizierte bislang in der Filiale Helmbrechts im medizinischen Versorgungszentrum MVZ Hochfranken. Hier stand ihr bereits die medizinische Fachangestellte Yvonne Günther zur Seite. Neu im Team ist die Arzthelferin Ilona Thüroff. Damit sie ihre bisherigen Patienten auch weiterhin betreuen kann, wählte die Hautärztin einen Standort nah an der Landkreisgrenze, weswegen ihre Wahl auf die Stadt fiel. "Ich bin hier mit offenen Armen empfangen worden und ich möchte mich herzlich bei allen bedanken, die mich so kräftig unterstützt haben. Dieser Tag hat eine immense Bedeutung für mich", meinte sie gerührt. Wichtig war ihr und der Stadt auch die kirchliche Weihe. Mit einfühlsamen Worten erbaten Pfarrer Andreas Krauter sowie Pastoralreferent Harald Ulbrich Gottes Segen für die Räumlichkeiten, für das Team sowie alle Patienten.

Die rund 80 Quadratmeter großen Räumlichkeiten umfassen - neben der Anmeldung - jeweils ein Behandlungs- und ein Sprechzimmer sowie ein Labor, ein Wartezimmer und Sanitäranlagen. Die Stadt verfolgt bereits weitere Planungen. So sollen die Hautarztpraxis sowie die ebenfalls im Kulturzentrum angesiedelte kommunale Landarztpraxis in absehbarer Zukunft in die ehemalige Schmidt-Bank umziehen, die in ein städtisches Gesundheitszentrum umgebaut werden soll. Vorrangiges Ziel dabei ist eine Belebung des Marktplatzes. hs