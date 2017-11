Romantik pur wird beim 34. Wirsberger Adventsmarkt am 3. Dezember angesagt sein, und Tausende von Besuchern werden wieder die vorweihnachtliche Idylle auf dem historischen Markt- und Rathausplatz genießen. Rund um die große Wirsberger Dorfkrippe werden liebevoll gestaltete Marktstände zum Schauen und Kaufen locken. Begleitet von Glühweinduft, Kerzenschein, Weihnachtsengeln und Lagerfeuerromantik, drängen sich Gäste von nah und fern durch die bezaubernde Budenweihnacht.

Über 30 Aussteller bieten eine breite Kaufauswahl, darunter sind auch wieder viele treue Fieranten, die seit Jahren schon beim Wirsberger Adventsmarkt dabei sind sowie Vereine, Geschäftsleute, Gastronomiebetriebe und soziale Einrichtungen aus dem Luftkurort. Es konnten auch einige neue Aussteller mit attraktiven Angeboten gewonnen werden. Neben einem breiten und weihnachtlichen Warenangebot wird es auch wieder eine Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten geben.

Attraktives Warenangebot: Handarbeiten aus Holz, Metall, Wolle und Filz; Weihnachtskrippen; Adventskränze und Kerzen; Glaskugeln, Laternen, Windlichter, Spieluhren; gebastelte Bascetta-Sterne; Duftöle, Badepralinen, Seifen; handgemachte Naturkosmetik; Kissen, Schals, Puppenkleider; Socken, Mützen, Handschuhe, Gürtel; Schnitzarbeiten mit der Kettensäge; Bioethanol-Feuerstellen; beleuchtete LED-Bilder; Tees, Bonbons, Honig und weitere Imkerei-Produkte; hausgemachte Marmeladen und Gelees; Rosswurstspezialitäten, Fischdelikatessen und Räucherwaren; selbstgemachte Liköre, Brände, Säfte.

Kulinarische Köstlichkeiten: Glühwein in verschiedenen Variationen sowie Kinderpunsch; Jagertee, Grog, heißer Hugo, heiße Schokolade mit und ohne Schuss, Honig-Met; Bier, Wein, Sekt und alkoholfreie Getränke; Bratwürste, Steaks, Pommes, Wiener, Angus-Burger, Vinschgerl mit Speck und Käse, Pulled-Pork-Burger aus dem Smoker, Fischbrötchen, frische Waffeln; gebrannte Mandeln, Popcorn und leckere Süßwaren.

Sonstiges: Weihnachtsgansverlosung bei Putze, Tombola beim Stand der Kindertagesstätte, Kinderkarussell beim Posthotel und neu: "Küchenscheune" des "Herrmann's Romantik Posthotels" am Rathausplatz bis 17 Uhr. Übrigens gibt es einen HotSpot für kostenfreies Bayern-WLAN am gesamten Marktplatz.



Bühnenprogramm



14 Uhr Wir begrüßen das Christkind: feierlicher Prolog mit Weihnachtsliedern der Engelchen

14.30 Uhr Weihnachtliche Klänge mit dem Posaunenchor Wirsberg

15.15 Uhr Das Christkind macht nochmals mit den Engelchen seine Aufwartung

15.30 Uhr Die Schorgasttaler Blasmusik spielt zum Advent

17 Uhr Der Nikolaus, das Christkind und die Weihnachtsengelchen treten auf und beschenken die Kinder