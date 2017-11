Wenn die Glocken läuten, zwischen Lindenbaummuseum und dem Backhäuschen hinter dem Bräuwerck der Duft von Glühwein und der Spezialitäten von 16 Vereinen die Luft erfüllen, Kinder mit leuchtenden Augen an den Ständen stehen und weihnachtliche Musik ertönt, dann ist Drossenfelder Weihnacht.

Am Samstag, 2. Dezember, lädt die Gemeinde ab 16 Uhr wieder zu einem fröhlichen Fest mit einem abwechslungsreichen Programm ein. Die Terrasse neben dem Gasthaus und die Tanzlinde sind Bühnen für den Gesangverein Mainthal Neuenreuth, den Kinder- und Sunshine-Chor und den Musikverein Neudrossenfeld-Altenplos. Die Akkordeongruppe spielt, die Lindauer Tanzmäuse wirbeln über die Bretter und als Höhepunkt lockt noch der Nachwuchs der Theatergruppe Brücklein mit der Aufführung "Traumbär". Und alle erwarten dann noch so kurz vor 19 Uhr den Drossenfelder Weihnachtsengel.

Kulinarisch gibt es eine große Auswahl, angefangen vom Glühapfel, Crêpes, Plätzchen und Stollen, bis zu Trüffel, feinen Brotaufstrichen und Apfel-Secco. Kreative, handgefertigte weihnachtliche Deko, Baumschmuck, handgemachte Krippen und Woll-und Filzprodukte runden das reiche Angebot ab. Man hat also allen Grund, am Samstag zum Bräuwerck zu gehen und sich von der Weihnachtstimmung einfangen zu lassen.



Programm der Drossenfelder Weihnacht

Bühne Terrasse:

16 Uhr Einläuten des Advents

Gesangverein Mainthal (1 Lied)

Begrüßung durch den 1. Bürgermeister Harald Hübner

Pfarrer Elmar Croner

Gesangverein Mainthal (2 Lieder)

16.30 Uhr Kinder- und Sunshine-Chor (3 Lieder)



Bühne Tanzlinde:

16.45 Uhr Lindauer Tanzmäuse

17.15 Uhr Akkordeon - Gruppe (Klaus Albrecht mit seinen Schülern)



Bühne Terrasse:

17.50 Uhr "Der Traumbär" Weihnachtliches Kindertheater (Theatergruppe Brücklein)

18.20 Uhr Musikverein Neudrossenfeld/Altenplos

18.40 Uhr Drossenfelder Weihnachtsengel



Bühne Tanzlinde:

18.50 Uhr "Hauptsache"