Dorfweihnacht Lindau

Am Sonntag, 17. Dezember, ab 16 Uhr, laden die Lindauer zu ihrer 27. Dorfweihnacht ein, bei der sie ihr 26. Krippenspiel präsentieren.

Die 13 Mitwirkenden proben seit Oktober. Sie hatten oft mehr mit den widrigen Wetterverhältnissen, als mit ihrem Text zu kämpfen. "Nachdem im Vorjahr König Herodes eine zentrale Rolle spielte, steht auf dem neugestalteten Dorfplatz diesmal das Gasthaus "Zur fröhlichen Wirtin" im Mittelpunkt des Geschehens", verrät Regisseur Jürgen Peter. Wobei der Name der Wirtschaft eigentlich mehr verspricht, als er halten kann. Es handelt sich dabei nämlich nicht unbedingt um ein "gastliches" Haus, denn die "freundliche" Wirtin entpuppt sich als eine zänkische fränkische Frau, und der Wirt steht vollkommen unter dem Pantoffel.

Für die Kostüme ist zum fünften Mal Wolfram Müller-Broeder, für den Bühnenbau Hartmut Dippold, und für die Musikeinspielungen Erich Friedrich verantwortlich. Ob Ziegenbock "Silvester" wieder live am Geschehen teilnehmen wird, war den Verantwortlichen nicht zu entlocken. Dabei sein werden auf jeden Fall der Posaunenchor Trebgast, die Singgemeinschaft Feuln/Waizendorf/Lindau, die Tanzmäuse des TDC Lindau und der Nikolaus. Nur noch als Zuschauer wird Harald Hübner das Spektakel verfolgen: Er war als Einziger bei allen vorangegangenen 25 Krippenspielen dabei und hat - zusammen mit seiner Frau Adelheid - seine "Theaterkarriere" im letzten Jahr beendet.

An den zahlreichen Ständen werden die Frauen der Dorfgemeinschaft alles anbieten, was sie während der letzten Wochen nach allen Regeln der Kunst gebastelt und gebacken haben. Lediglich der Glühweinstand wird heuer erstmals in der neuen Festscheune aufgebaut.

Die Lindauer Dorfgemeinschaft freut sich, zu diesem gemütlichen, familiären 3. Advents-Nachmittag wieder mit vielen Gästen von nah und fern feiern zu können. Ihr Sprecher Christian Potzel ist überzeugt: "Wir werden unseren Besuchern wieder beste Unterhaltung bieten können.