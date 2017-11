Nach der erfolgreichen Premiere 2016 gibt es am 16. September erneut die "Nacht des Handwerks und der Manufakturen". Ab 16 Uhr werden sich in der Altstadt und im Industriegebiet sowohl typische Handwerksbetriebe als auch Firmen präsentieren, die auf den ersten Blick nicht zum Handwerk gezählt werden. In Zeiten nicht besetzter Lehrstellen möchten die Veranstalter - Regionalmanagement Coburger Land, Kreishandwerkerschaft und Stadt Seßlach - aufzeigen, dass Handwerksberufe alles andere als altmodisch zu nennen sind. Außerdem soll gezeigt werden, wie wichtig Handwerksleistungen und Produkte aus der eigenen Region sind.



Vorführungen und Kunsthandwerk

Startschuss ist um 17 Uhr am Rathaus. Dort beginnt der Handwerker-Rundweg, der an 34 Ausstellern vorbeiführt, darunter Bauhandwerker, Bildhauer, Elektriker, Kamin-/Ofenbauer, Kfz-Mechaniker, Maler, Orthopäde, Sattler, Schneider, Schornsteinfeger, Schuhmacher oder Steinmetz. Vom Mauerring in weniger als zehn Minuten zu erreichen ist die Firma Geiss AG. Beim Global Player werden Laserbeschnitt-Vorführungen demonstrieren, wie modern Handwerk sein kann. An manchen Stationen können Gäste selbst diverse Handwerke erproben. Nicht fehlen darf in Seßlach das Brauhandwerk: Am einzig verbliebenen städtischen Kommunbrauhaus Oberfrankens genießen Bierliebhaber einen Probeschluck.

Die Seßlacher Einzelhändler sowie regionale Künstler zeigen ebenfalls, was sie zu bieten haben. Das gilt auch für die Händler im (Kunst)Handwerkerhof, der geöffnet hat.



Modenschau in der Flenderstraße

Zum Rahmenprogramm zählen u. a. Führungen zur Geschichte und Entwicklung des Handwerks in der Ackerbürgerstadt (17.30 und 19.30 Uhr, Treffpunkt Rathaus). Unter der Leitung von Kreishandwerksmeister Jens Beland (und anderen) wird es Führungen entlang des Rundwegs geben (17 Uhr, ab Rathaus). Um 18 Uhr wird eine Modenschau im Bereich Flenderstraße stattfinden. Ausgewählte Gebäude werden illuminiert, was - wie 2016 - zur eigenen Atmosphäre der Nacht beitragen wird. Die lokale Gastronomie sowie Essenstände entlang des Rundwegs sollen verstärkt dafür sorgen, dass auch das Kulinarische nicht zu kurz kommt. Nähere Informationen unter www.nacht-des-handwerks.de bkn