Jetzt im Herbst wird in vielen Orten des Landkreises Kirchweih gefeiert. Immer am zweiten Wochenende im Oktober ist Kümmersreuth an der Reihe. Als südöstlichster Stadtteil von Bad Staffelstein erstreckt sich die Ortschaft bereits auf den Höhen des fränkischen Juras. Auch wenn die Kerwa heute überwiegend in den Familien gefeiert wird, hat sie dennoch nichts an ihrer Bedeutung verloren. Das religiöse Zentrum der kleinen Juragemeinde ist die Katholische Filialkirche Maria Rosenkranzkönigin. Das heutige Gotteshaus in der Ortsmitte hatte mehrere Vorgängerbauten. Um 1745 berichtet die Chronik von einem "geringen von holtz aufgebauten Häuslein", in dem die Kümmersreuther ihre Andachten hielten, wenn sie nicht in die Pfarrkirche nach Wattendorf kommen konnten.



Eigene Kapelle

In Aufzeichnungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Hinweis zu finden, das mit Genehmigung der Königlichen Regierung und mit Zustimmung der erzbischöflichen Stelle in Kümmersreuth eine neue Kapelle erbaut werden sollte, "welche das religiös-kirchliche Leben" fördern sollte. Damit erfüllte sich um 1854 der Wunsch der Dorfbevölkerung nach einer eigenen kleinen Kapelle, die der Gottesmutter Maria, der unbefleckten Braut des Heiligen Geistes, geweiht war. Anstelle dieser Kapelle steht heute die katholische Filialkirche Maria Rosenkranzkönigin. Vom Aufbau her besteht das um 1948 errichtete Gotteshaus aus einem Hausteinquaderbau mit östlich abgewalmten Satteldach und einem achtseitigem verschieferten Dachreiter mit Zwiebelhaube über dem Westgiebel. Obwohl das Gotteshaus von außen eher bescheiden wirkt, birgt sie im Inneren ein wahres Kleinod, das dem Besucher sofort ins Auge fällt: Die Altarblätter und Kreuzwegstationen des schlesischen Madonnenmaler Paul Plontke. In den Mittelpunkt seines Werkes steht die thronende Muttergottes um die zu beiden Seiten jeweils zwei kleinere Darstellungen aus dem Leben Mariens angeordnet sind. Von der Anlage her ist Kümmersreuth ein klassisches Straßendorf, das 1230 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Damals schenkte Bischof Eckbert von Bamberg dem Kloster Langheim diverse Güter in Kümmersreuth.

Im Laufe der Jahrhunderte war auch der Ortsname gewissen Veränderungen unterworfen. Die ältesten überlieferten Namen lauten unter anderen Kunemundesruet (um 1145), Kunenrude und Kumischreuth. Nach dem Kloster Langheimer Urbar von 1731 gehörte Kümmersreuth mit allen Zu- und Eingehörungen dem Kloster. Um 1833 zählte der Ort 20 Häuser und 124 Seelen. Das ehemalige Schulhaus aus dem Jahre 1907 dient seit 1968 als Wohngebäude .



Hügelgrab

Von Bewohnern aus grauer Vorzeit erzählt ein Hügelgrab, das 1971 in der Nähe von Kümmersreuth gefunden wurde. Darin befanden sich das Skelett einer etwa 30-jährigen Frau und weitere Funde. Unter anderen auch eine Silexklinge und das Bruchstuck einer Axt. Die Knochen befinden sich heute in der anthropologischen Staatssammlung in München. Weitere Spuren früherer Vorfahren lassen sich am 500 Meter nordwestlich von Kümmersreuth gelegenen Schlossberg ausmachen. Hier soll sich einst eine allerdings urkundlich nicht belegte mittelalterliche Burganlage befunden haben, auf die heute nur noch tiefe Gräben im Gelände hinweisen. Die Reste dieser baulichen Vergangenheit bedeckt eine dicke Schicht aus Erde und verrottetem Laub. Am Wochenende lädt das Juradörfchen zur Kirchweih ein.

