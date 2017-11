Kilians Kirchweih Hallstadt 2016

Seit nunmehr 636 Jahren wird die Weihe der St.-Kilians-Kirche in Hallstadt gefeiert. Wie jedes Jahr beginnt die Kirchweih feierlich mit einem musikalischen Auftakt. Dieses Jahr gibt sich die fränkische Partyband Dochrinna die Ehre. Mit einem großen Repertoire an Volks-, Tanz- und Stimmungsmusik, sowie Schlagern, Charts und Klassikern des Pop- und Rockgenres, heizen sie die Stimmung an und laden zum Tanzen und Feiern ein. Neben diesen und weiteren musikalischen Schmankerln wird es auch wieder die weithin bekanntenund köstlichen Maafischla vom Anglerverein Hallstadt geben. Wem es nach etwas Süßem verlangt, der wird auch nicht enttäuscht: Der Sport- und Kulturring Hallstadt (S+KR) verkauft traditionell die feinen Hutkrapfen. Diese werden ganz frisch und von Hand hergestellt und sind eine Köstlichkeit, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Wie jedes Jahr wird die Kirchweih auf dem Marktplatz rund um den Kirchweihbaum und im Pfarrgarten gefeiert. Zahlreiche Hallstadter Vereine geben ihr Bestes, um die Festlichkeiten zu einem unvergesslichen und vergnüglichen Erlebnis zu machen. Der Sport- und Kulturring Hallstadt hat den Vorsitz und wird unter anderem tatkräftig vom RKB Solidarität Hallstadt, vom SV Hallstadt, vom ortseigenen Bürgerverein, vom Hallstadtmarketing, von der hallstadter Maurer- und Handwerkerzunft und vom TV Hallstadt unterstützt.



Musik vom Feinsten

Nach dem Kirchweihauftakt mit Dochrinna geht es zünftig weiter: die Stadtkapelle Hallstadt hat einen Auftritt. Klanggewaltig wird Altes und Neues aus dem musikalischen Repertoire der etwa 55-köpfigen Truppe unter dem Dirigenten Klaus Hittinger dargeboten.

Abwechslungsreich wird es am Abend mit den Partyfranken. Die Band spielt nach eigenen Angaben alles "von den Schürzenjägern bis ACDC" und bietet so Lieblingsmusik für jeden an.

Mit dem Akkordeon und einer guten Portion Humor unterhält Thomas Datscheg am Sonntagabend die Kerwagäste.

Ebenfalls humorig und ein Energiebündel ohnegleichen ist der Hallstadter Andreas vom Duo Generation.

Den Kirchweihausklang begleitet die Band disCover mit einer Reise quer durch die Musikgeschichte.



Kindernachmittag mit Kasperl und Co.

Am Montag steht wieder der Kindernachmittag auf dem Programm. An verschiedenen Ständen können sich die Kinder schminken lassen, witzige Aufmerksamkeiten beim Drehen des Glücksrades gewinnen und zusammen mit anderen Kids die Kirchweih erobern. Zur Krönung des Familientages tritt der bekannte Bamberger Kasperl auf und begeistert mit lebendigen Geschichten, kindgerechtem Witz und einer herzigen Inszenierung.





Programm

Freitag, 19. August

Ab 19 Uhr Kirchweihauftakt mit Dochrinna



Samstag, 20. August

Am Vormittag Kirchweihmarkt auf dem Marktplatz mit Musik und Verköstigung

Um 14.45 Uhr Aufstellung für den Kirchweihfestzug am Ellerweg in Dörfleins

Um 15 Uhr Baumaufstellen

Ab 19 Uhr Musik von den Partyfranken



Sonntag, 21. August

Um 10 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Kilian, im Anschluss Frühschoppen mit Musik

Um 15 Uhr 9. Hallstadter Entenrennen vom S+KR an der Königsmühl

Ab 18 Uhr Stimmungsmusik mit Thomas Datscheg



Montag, 22. August

Ab 10 Uhr Frühschoppen mit dem Duo Generation

Ab 14 Uhr Kindernachmittag mit dem Bamberger Kasperl

Ab 19 Uhr Ausklang mit der Band disCover