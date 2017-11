Kirchweih Banz 2016

Am Sonntag wird der Weihe der Klosterkirche vor 297 Jahren gedacht. Ein Fest, das mit einem feierlichen Gottesdienst um 9 Uhr begangen wird. Von Genuss ist, wie schon in früheren Zeiten, der weltliche Teil des Kirchweihfestes bestimmt. In den umliegenden Gasthöfen werden die Kirchweihbesucher mit fränkischen Spezialitäten und einem guten Schluck Gerstensaft verwöhnt. Danach bietet sich ein Spaziergang durch die herbstlichen Wälder um Kloster Banz an. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Besuch des Museums im Eingangsbereich der Klosteranlage.



Architekt des Fuldaer Doms

Vor über 300 Jahren herrschte auf dem Banzberg eine rege Bautätigkeit. Unter Abt Kilian Düring begannen ab 1701 die Bauarbeiten an der Klosteranlage. Die Grundsteinlegung des Gotteshauses erfolgte am 11. Mai 1710 nach Plänen von Johann Dientzenhofer, dem Architekten des Fuldaer Doms. Der berühmte Baumeister des Barocks krönte sein Werk nicht nur mit einer weithin sichtbaren Doppelturmfassade, die 1718 vollendet war, sondern auch mit einen einzigartigen Gewölbesystem im Inneren der Kirche. Mit ihrer ausgefallenen Grundriss- und Gewölbelösung zählt die Banzer Kirche zu den genialsten Raumschöpfungen des deutschen Barock. Einheimische Bildhauer, Maler, Kunsthandwerker und Stuckatoren trugen das ihrige zum Gelingen des Gesamtkunstwerkes bei. Am 15. Oktober 1719 nahm der Würzburger Weihbischof Johann Bernhard Mayer die feierliche Konsekration der Kirche vor.



Berühmter Kirchenkomponist

Das Fest wurde mit zahlreichen Gästen aus nah und fern gefeiert. In diesem Zusammenhang taucht noch ein weiterer Name auf, der mit Kloster Banz untrennbar verbunden ist: Valentin Rathgeber, berühmte Kirchenkomponist des Spätbarock, kam 1707 nach seinem Studium in Würzburg als Kammerdiener des Abtes nach Banz und trat später ins Kloster ein. Bei der Einweihung der neuerbauten Klosterkirche war Rathgeber für die musikalische Umrahmung der Feierlichkeiten verantwortlich. Man vermutet, dass sich dies hauptsächlich auf den weltlichen Teil des Festes beschränkte. Als vielseitiger Komponist verfasste Rathgeber insgesamt 486 Werke geistlicher als auch weltlicher Art. Sein größter Erfolg dürfte aber das dreibändige "Ohren-vergnügende und Gemüth-ergötzende Tafel-Confect" sein, das auch unter der Bezeichnung "Augsburger Tafelconfect" bekannt ist. Eine Sammlung von weltlichen Liedern mit zeitkritischem, unterhaltsamem und nachdenklichem Inhalt, die zunächst anonym veröffentlicht wurde. Am 2. Juni 1750 endete um zwei Uhr Nachmittag das Leben von Valentin Rathgeber in Banz. Er wurde in einem der Nischengräber in der Gruft der Benediktinerabtei beigesetzt. Heute erinnert ein in unmittelbarer Nähe zur Stiftskirche aufgestelltes Denkmal an den musikalischen Pater. gst