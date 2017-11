Erntedank- und Kürbisfest Muggendorf 2016

"Des is der schönste Festzug nach der Fürther Kerwa", so der begeisterte Ausspruch einer Zuschauerin am Straßenrand. Sie war mit mehreren tausend Gästen zum großen Erntefestzug anlässlich des Erntedank- und Kürbisfestes nach Muggendorf gekommen. Das Fest findet zwar im Luftkurort statt, doch es ist schon längst zu einer Veranstaltung des gesamten Marktes Wiesenttal geworden.

Am Festzug mit über 50 Gruppen beteiligen sich alle Gemeindeteile der Großgemeinde. Sie bilden mit Festzugteilnehmern aus der Fränkischen Schweiz und darüber hinaus einen ca. einen Kilometer langen Zug durch den Luftkurort.

Seit über 40 Jahren feiert auch der Bayerische Bauernverband (BBV) sein Kreiserntedankfest im Rahmen der Wiesenttaler Brauchtumsveranstaltung. So auch wiederum am kommenden Sonntag. Dadurch erfährt das Fest nochmals eine besondere Aufwertung. Die Festansprache hält Europaabgeordnete Monika Hohlmeier.



Start des Festzugs um 13.40 Uhr

Das Festprogramm im Detail: Freitag ab 20 Uhr großer Unterhaltungsabend mit "Lipstick". Am Samstag folgt ab 19 Uhr der fränkische Heimatabend mit dem Trachtenverein "D"Wiesenttaler" Muggendorf, dem Heimat- und Trachtenverein Pegnitz, dem Trachtenverein Igensdorf und den Muggendorfer Wiesenttaler Musikanten. Danach spielen die "Stadelhofener" auf. Der Sonntag beginnt mit den Gottesdiensten in der katholischen Kirche um 9 Uhr und in der evangelischen Laurentiuskirche um 9.30 Uhr. Es folgt der Frühschoppen mit "Frankenmix". Um 13.40 Uhr startet der Festzug am Rotdornweg. Nach der Ankunft im Festzelt beginnt gegen 14.30 Uhr der BBV-Festnachmittag, den Wiesenttals Bürgermeister Helmut Taut eröffnet.

Der Zeitpunkt des abendlichen Kürbisfestes richtet sich nach dem Einbruch der Dämmerung. Das wird gegen 19 Uhr sein. Worte zum Erntedank spricht Pater Flavian. Nach dem Abbrennen des Erntefeuers bewegt sich der Kürbiszug durch den Luftkurort. Nach dessen Rückkunft am Festplatz steigt ein großes Feuerwerk am Rathausvorplatz. Die Festkapelle am Sonntag bleiben in bewährter Weise die "Juramusikanten" aus Hohenmirsberg.



Sonderzug

Die Dampfbahn Fränkische Schweiz lässt einen Sonderzug verkehren. Abfahrt ist in Ebermannstadt um 12 Uhr, Rückfahrt ab Muggendorf nach dem Feuerwerk gegen 20.30 Uhr.

Noch ein paar Details zu Festzug und Kürbisfest: Vorangetragen wird seit 1949 eine aus Ähren gebundene Erntekrone. Die Krone mit den vier Getreidesorten Korn, Weizen, Gerste und Hafer verkörpert das Symbol des Erntedankes. Mehr als doppelt so alt wie das Erntedankfest ist das abendliche Kürbisfest. Dieses wird vornehmlich von der Kirchengemeinde Muggendorf und der Wiesenttaler Volksschule ausgerichtet. Anfänglich waren es Kinder aus dem Ort, die einen kleinen Kürbiszug bildeten.



Etwa 400 Kürbisträger

Heute kommen mit ca. 400 Kürbisträgern zehn Mal so viele Mädchen und Buben zum Kürbisfest. Es wird kein Kürbiskönig gekrönt und es distanziert sich vom amerikanischen Halloween. Das Fest hat seine eigene Tradition. In die Kürbishaut werden verschiedene Motive eingeritzt. Der Phantasie werden dabei keine Grenzen gesetzt. Meist entstehen wahre Kunstwerke. Eine brennende Kerze in den ausgehöhlten Kürbissen bringt die Bilder zum Leuchten. Die Kinder schnitzen ihre Kürbisse oft schon selber und lernen diese Kunst schon in der Wiesenttaler Grundschule. Der Elternbeirat präsentiert sich am Festplatz mit einer Kürbiswerkstatt. Paul Pöhlmann