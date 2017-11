"Viele Bürger engagieren sich in Vereinen"

Grußwort von Bürgermeister Robert Hümmer

Bei uns in Altenkunstadt gibt es überdurchschnittlich viele Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich in über 90 Vereinen aktiv engagieren. Viele unserer Vereine sind 30, 50 oder mehr als 100 Jahre alt. Mit einem bestimmten Ziel, einer Idee oder mit einer konkreten Vision haben Menschen zusammengefunden, um gemeinsam an der Verwirklichung ihrer Ideale, in aller Regel ohne Rücksicht auf eigene materielle Vorteile, zu arbeiten. Sie setzen ihre Fähigkeiten und ihre Zeit ein, um sich so im Rahmen ihrer Möglichkeiten für dieses selbst gesteckte Ziel und für andere zu engagieren. Es ist ein guter Brauch, dass die Gemeinde alle zwei Jahre Menschen ehrt, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich und selbstlos für das Gemeinwohl einsetzen. Heuer findet zum zweiten Mal ein Neujahrsempfang statt. Die Gemeinde lädt von jedem Verein den ersten und zweiten Vorsitzenden ein, sozusagen als Dankeschön für den ehrenamtlichen Dienst. Ich selbst bin in folgenden Vereinen Mitglied: 1. FC Altenkunstadt/Woffendorf (1. Vorsitzender), 1. FC Woffendorf (1. Vorsitzender), Kulturverein Altenkunstadt (1. Vorsitzender), WBV Lichtenfels-Staffelstein (1. Vorsitzender), FFW Altenkunstadt und Woffendorf, Musikverein, Schützenverein, CSU Altenkunstadt, Obst- und Gartenbauverein Woffendorf. Die wichtigsten Veranstaltungen in Altenkunstadt sind: Straßenfest, Waldfest, Schützenfest, Kirchweihen in Altenkunstadt und vielen Ortsteilen, Vereinsjubiläen.



Musikverein Altenkunstadt

Gegründet wurde der Musikverein Altenkunstadt im Dezember 1970 von 31 Personen. Zum Vorsitzenden wurde damals Emil Skupsch gewählt, der auch der eigentliche Motor und Initiator der Gründungsversammlung war. Ohne ihn gäbe es wahrscheinlich auch heute noch keinen Musikverein in Altenkunstadt. In den ersten beiden Jahren begleitete er auch das Amt des Dirigenten. Seit November 2003 und bis heute steht Josef Zapf als Vorsitzender an der Spitze des Musikvereins Altenkunstadt. Ihm zur Seite steht seit November 2015 der 2. Vorsitzende Simon Löffler. Stefan Zapf und Bastian Zapf fungierten bis Januar 2011 als 2. Dirigenten, anschließend übernahm Bastian Zapf den Taktstock als erster Dirigent, Christian Zapf war bis November 2012 zweiter Dirigent. Es folgte Thomas Krappmann. Der rührige Verein sorgt im Laufe des Jahres bei vielen Feierlichkeiten - wie zum Straßenfest oder zur Kirchweih - für die passende Stimmung. Ebenfalls ein Teil des Vereins ist die Gruppe "Korches Brass", ein Zusammenschluss junger Musiker aus verschiedenen Kapellen. Seit Anfang 2011 sind sie offiziell eine Untergruppe des Musikvereins Altenkunstadt. Gespielt wird so ziemlich alles: Angefangen bei der traditionellen Blasmusik, bis hin zur Böhmisch-Mährischen Blasmusik, Schlagern, Oldies und modernen Stücken. Mehr Infos zum Verein gibt es im Internet unter www.musikverein-altenkunstadt.de oder auf Facebook unter Altenkunstadter Musikanten.



FC Altenkunstadt

Der 1. FC Altenkunstadt 1919 wurde im Jahr 1919 gegründet. 1997 hat sich die Tischtennisabteilung selbstständig gemacht, der heutige TTV 45 Altenkunstadt. Trainiert wird auf den Sportplätzen direkt am Main, Heimspiele und Hallenturniere werden im Sportzentrum Röhrig ausgetragen, das am Fuße des Hausberges liegt. Aktuell hat der 1. FC Altenkunstadt ungefähr 450 Mitglieder. Zu den größten Erfolgen zählen: Mitglied der Bezirksliga West von 1969-1976 und Aufstieg in die Kreisliga Coburg-Lichtenfels 2009. Zum Start der Spielzeit 2010/2011 fusionierte der Verein für den Spielbetrieb der Herrenmannschaft mit dem FC Woffendorf. Der zweite Abstieg in Folge konnte nicht verhindert werden und man startete in der A-Klasse Lichtenfels. Nachdem man im Frühjahr 2013 den Aufstieg denkbar knapp in der Relegation verpasste, zogen viele Spieler zu anderen Vereinen und zur Saison 2013/2014 musste der Spielbetrieb vorerst eingestellt werden. Zu Beginn der Saison 2014/15 dann der Neustart in der B-Klasse mit fast ausschließlich einheimischen Spielern. Der direkte Aufstieg in die A-Klasse gelang. Und auch in der A-Klasse ist der Verein, Stand heute, ungeschlagener Tabellenführer und hat nebenbei auch noch seit dieser Saison eine zweite Mannschaft am Start. Es kicken nun fast 40 Jungs im Team, die in Altenkunstadt und Umgebung wohnen und dem Verein seit der Jugend verbunden sind, was sich auch im Teamgeist bemerkbar macht. Neben den Erwachsenen ist dem Verein auch eine gute Jugendarbeit wichtig. Von der G- bis zur E-Jugend haben die aktuell circa 50 Kids ihren Trainingsplatz am Main. In der D- und C-Jugend gibt es eine Spielgemeinschaft mit dem FC Baiersdorf, in der A- und B-Jugend kommt auch noch der SC Jura Arnstein hinzu. Insgesamt gibt es acht Jugendmannschaften im Alter von vier bis 18 Jahren und auch noch eine Altliga, neben den beiden Herrenmannschaften. "Dabei muss ich die zahlreichen Eltern und Mitglieder loben, die sich sehr gut um unsere Nachwuchskicker kümmern, sei es als Trainer, Betreuer oder einfach die Mamas, die Kaffee und Kuchen verkaufen. Jeder packt mit an. Besonders erwähnenswert ist unser Platzwart Hannes Pol, der seit unzähligen Jahren mit Leib und Seele bei fast jedem Spiel von der G-Jugend bis zur Altliga dabei ist. Jeder, der in Altenkunstadt mal Fußball gespielt hat, kennt ihn und weiß, was er alles für den Verein leistet", sagt Johannes Oppel. Und natürlich sind die Vereinsmitglieder nicht nur auf dem Fußballplatz im Einsatz, sondern zum Beispiel auch bei den Hallenturnieren im Winter, beim Preisschafkopf, beim Jugendzeltlager Anfang August oder beim Altenkunstadter Straßenfest im September. Johannes Oppel: "Besonders erwähnenswert ist noch unser Hallenturnier am 30. Januar, ab 15 Uhr, in der Kordigasthalle. Direkt im Anschluss an das Turnier findet unser After-Turnier-Party mit DJ Zero und Barbetrieb bis in die Morgenstunden statt."

Johannes Oppel (Torwart und 2. Vorstand): "Ich bin hier groß geworden und fühle mich richtig wohl. Man kennt sich in Altenkunstadt und weiß sich auch zu schätzen. Wir haben alles in der Nähe, sei es Einkaufsmöglichkeiten, Fußballplätze oder einfach nur die schöne Landschaft am Obermain - und bei Bedarf ist man schnell in Kulmbach, Bayreuth, Lichtenfels oder Bamberg. Wir als FC Altenkunstadt bieten Kameradschaft, Leidenschaft und Zusammenhalt für jeden. Sei es für unseren Nachwuchs, der bei uns das Fußballspielen lernt, oder die 1. Mannschaft, bei der man Woche für Woche mit Freunden zusammen auf dem Platz steht und auch gerne mal außerhalb des Platzes unterwegs ist."



Zimmerstutzen-Schützengesellschaft Altenkunstadt von 1881

Der Beginn des Schützenwesens in Altenkunstadt liegt sicherlich vor dem Jahre der Gründung der Gesellschaft. Wegen der befürchteten Unruhen in Folge der Revolution von 1848 wurde ein "Freicorps" von Bürgern der Gemeinde Altenkunstadt gebildet. Dieses Freicorps bestand bis zu seiner Auflösung im Jahre 1852. Es ist von einem Schießen auf den "laufenden Hirschen" überliefert, zu dem die Mitglieder zum Dank von Freiherrn von Schaumberg zu Strössendorf auf den kleinen Kordigast eingeladen wurden. Im Rathaus von Altenkunstadt wird ein Portrait des Mühlenbesitzers Och aufbewahrt. Auf diesem Bild aus dem Jahre 1841 ist Herr Och "in seinem 78. Lebens¬jahr" portraitiert und als Gründer der Schützengesellschaft Altenkunstadt bezeichnet. Dies lässt den Schluss zu, dass bereits um 1820 eine Schützengesellschaft in Altenkunstadt bestand. Jedoch fanden sich hierüber keine Nachweise. Die Gründung eines "Zimmerstutzenvereins" erfolgte am 18. Dezember 1881 in der Gastwirtschaft von Conrad Münch (heute "Preußla") in Alten¬kunstadt. Heute zählt die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft 148 Mitglieder und richtet im Laufe des Jahres zahlreiche Veranstaltungen aus. An der Ortsmeisterschaft, die vom 7. bis 11. März stattfindet, darf jeder Hobbyschütze aus der Gemeinde Altenkunstadt teilnehmen. Gesucht wird der beste Einzelhobbyschütze sowie die beste Mannschaft. Auf dem Schützenfest, das vom 4. bis 5. Juni stattfindet, werden die besten Einzelschützen geehrt. Am Schützenfestsonntag lockt außerdem der Kindernachmittag mit Spielmobil sicher wieder viele Besucher an. Ebenfalls für den Nachwuchs organisieren die Schützen am 20. August ein kostenloses Ferienprogramm. Je nach Alter können Kinder und Jugendliche dann am Schnupperschießen mit Luftgewehr, Luftpistole, Lasergewehr und Armbrust teilnehmen.