Traditionsgaststätte in neuen Händen

Die Traditionsgaststätte "Possecker" in Tettau, Marktplatz 9, präsentiert sich ihren Gästen frisch renoviert und mit einem neuen Inhaber: Philip Müller hat das Gasthaus von Rainer Tröbs übernommen.

Bei der feierlichen Neueröffnung betonte Tröbs, dass er es großartig findet, dass es in seiner Wirtschaft mit Philip Müller weiter geht. Auch die Gäste können sich freuen: Philip Müller verwöhnt sie mit Fränkischer und Thüringischer Küche. Bei der Zubereitung bevorzugt er heimische Produkte. Ob leckere Hausmacher Braten-Küche mit original Thüringer Klößen, ob rustikal fränkisches Buffet oder auch ein exklusives Abend-Buffet - hier findet sicher jeder Gast etwas Passendes. Hungrige Wanderer, die nach einer anstrengenden Rennsteig-Tour den Weg ins Gasthaus "Possecker" finden, können sich bei einer Brotzeit stärken. Zudem lockt eine reichhaltige Abendkarte. Und auf Wunsch - für Feiern ab 20 Personen - werden auch Buffets angerichtet.

Insgesamt bietet das Gasthaus Platz für 90 Personen. Die Räumlichkeiten sind aufgeteilt in eine typisch fränkische Wirtschaft - Treffpunkt für Jung und Alt - sowie den neu renovierten Bereich "Oval-Restaurant", der ein gemütliches und gehobenes Ambiente ausstrahlt und sich hervorragend für besondere Anlässe eignet. Hier finden bis zu 50 Personen Platz. Eine erlesene Weinkarte wird ergänzt durch die bekannt schmackhaften Mönchshof-Biere der Kulmbacher Brauerei.

Gastronomische Erfahrungen hat Philip Müller bei der Bundeswehr gesammelt. Bei der Gaststätte Tröbs half er mit aus. In dieser Zeit entdeckte er seine Liebe zu Gastronomie und zum Umgang mit Menschen. Außerdem liegt ihm daran, dass er als Tettauer das gastronomische Angebot in seiner Heimatgemeinde erweitern kann.

Bürgermeister Peter Ebertsch überbrachte bei der feierlichen Übergabe die Glückwünsche der Marktgemeinde: "Ich habe großen Respekt!" Zudem hob er hervor, dass Tettau über zwei bekannte, hervorragend geführte gastronomische Einrichtungen verfügt. "Das ist ein Stück Lebensqualität!"

Glückwünsche überbrachte auch Stefan Popp von der Kulmbacher Brauerei. Er lobte die gute Partnerschaft, denn das Gasthaus "Possecker" bezieht bereits seit über 80 Jahren Mönchshof-Bier. Den kirchlichen Segen erteilte Pfarrer Johann Beck. Philip Müller dankte seiner Familie und allen, die ihn unterstützen.

Geöffnet ist das Gasthaus täglich ab 16 Uhr (Mittwoch Ruhetag).