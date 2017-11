Die Schüler des Kulmbacher Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums (MGF) genießen es bereits seit Beginn des neuen Schuljahres: Nun können sie ihre Pausen auch bei schlechtem Wetter warm und trocken verbringen. Am heutigen Donnerstag wird die neu errichtete Pausenhalle um 14 Uhr feierlich eingeweiht. Der Neubau macht das MGF zu einer Schule der kurzen Wege, denn er verbindet den historischen Altbau, den Ganztagsbereich im C-Bau und den Fachklassentrakt. Der große Vorteil ist, dass jetzt alle Gebäudeteile, die für sich allein standen, miteinander verbunden sind. Man kann von allen Gebäuden trockenen Fußes wechseln.

Die Pausenhalle ist im Erdgeschoss ebenerdig mit dem Pausenhof verbunden und kann über eine riesige Glasfront nach außen geöffnet und damit auch ideal für schulische Veranstaltungen genutzt werden. Davon konnten sich vor den Sommerferien bereits die zahlreichen Besucher der "Kultursommernacht" überzeugen. Im Obergeschoss sind die Aufenthaltsbereiche für die Schüler untergebracht - mit Brückenanbindungen an die Bestandsgebäude.

Die Bauarbeiten erstreckten sich über zwei Jahre. In den Pfingstferien 2015 rollten die Bagger an. "Endlich bekommen wir unsere lang ersehnte Ergänzung der Schulgebäude in Form einer neuen Pausenhalle", freute sich Schulleiter Horst Pfadenhauer. Der Neubau wurde von heimischen Firmen auf der früheren Laufbahn errichtet, zwischen den bestehenden Gebäuden. Neben der Pausenhalle beinhaltet der Neubau Bibliothek, Internetbereich sowie Stillarbeitsräume für Q11 und Q12. Die Gesamtbaukosten beliefen sich auf 4,5 Millionen Euro, so Kreisbaumeister Andreas Schülein, der die Baumaßnahme seitens des Landratsamts Kulmbach betreute. Das Landratsamt ist Sachaufwandsträger für die Schule.