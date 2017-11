Ein großes Gewinnspiel mit dem Hauptpreis eines 200 Euro ERTL-VIP-Shopping-Gutscheins und Kinogutscheinen von Cinestar Bamberg. Auch für die Kleinsten ist an unserem Eröffnungstag einiges geboten. Über ein eigens dafür installiertes Mal-Tablet können die Kids ihren eigenen Fisch malen und diesen in unserem Aquarium „zum Leben erwecken“.



Am 8. Oktober ist es soweit: Das Ertl-Zentrum bekommt eine eigene Bankfiliale. Die VR Bank Bamberg zieht in die Räumlichkeiten am Eingang Emil-Kemmer-Straße (gegenüber Möbel Hummel). Neben einem SB-Bereich, der natürlich auch von außen außerhalb der Geschäftszeiten des Ertl-Zentrums zugänglich ist, erwarten die Kunden viele neue Überraschungen.



Wie kam es zu der Entscheidung für eine eigene Filiale im Ertl-Zentrum?

Die VR Bank Bamberg möchte die Menschen dort erreichen, wo sie sich gern und häufig aufhalten. Und wo sind regelmäßig mehr Menschen aus der Region als im Ertl-Zentrum!



Was erwartet die Kunden in der neuen Filiale?

Banking in einem Einkaufszentrum. Reingehen, umschauen, eine kurze Beratung und vielleicht etwas kaufen. Aber das Produkt wird dann sofort nutzbar sein. Eben wie im stationären Handel. Zudem erhalten Sie einen Einblick in die digitale Welt der Zukunft mit Interaktion und Aktion für Kinder und „Junggebliebene“.



Welchen Service/ welche Leistungen bieten Sie im Ertl-Zentrum an?

Kontoeröffnungen „To Go“ und Terminvereinbarungen mit unseren Beratern in den vielen Geschäftsstellen in Stadt und Landkreis. Zudem beste Unterhaltung für Groß und Klein.

Sie können Geld ein- und auszahlen lassen und haben kurze Wege im Hafengebiet.



Welche besonderen Angebote hat die VR-Bank für neue Kunden?

Ein technisches Novum in Bamberg! Interaktion von Mensch und Technik in einem überraschend realistischen Bild. Kommen Sie vorbei, werden Sie Kunde und probieren es aus.