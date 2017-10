Nordbayerische Designtage bei dörfler

Individuelle Beleuchtungen





Verkaufsoffener Sonntag



Pascale Ferry



Farbenprächtig zieht der Herbst ins Land. Je kürzer und kälter die Tage werden, umso wichtiger ist ein wohnliches Heim. Ob für Geselligkeit oder ruhige Stunden auf der Couch, in den eigenen vier Wänden möchte man sich wohl fühlen.Passend zur Jahreszeit bietet der Einrichter "dörfler - internationale wohnkultur" in Erlangen ab 14. Oktober bis in den November hinein eine Vielzahl an Aktionen und Sonderangeboten für Designliebhaber. Unter dem Thema "Best of Germany" sind die 50 besten deutschen Hersteller in punkto Einrichtung, LED-Leuchten und Deko & Geschenke in einer Ausstellung vereint.Variantenreiche Schlafsofas von Franz Fertig, Boxspringbetten aus dem Hause Schramm, filigrane Strukturmöbel von PIURE u.v.m. warten darauf, ausprobiert zu werden. Weithin einmalig dürfte auch die Ausstellung von Klassikern und zeitgenössischen Produkten von Vitra sein. So verheißt der Relaxsessel "Grand Repos" schon im Namen tiefe Entspannung.Nichts ist wichtiger als Licht in der dunklen Jahreszeit - ob brillant oder stimmungsvoll. Deutsche Traditionsmanufakturen haben sich der LED-Technik angenommen und langlebige, je nach Bedarf individuell einstellbare, dimmbare, per Smartphone steuerbare und ansprechende Beleuchtungen mit hervorragender Farbqualität entworfen. Gewohnt kompetent beraten geschulte Experten von Dörfler interessierte Kunden zu dieser Technik.Weihnachtsfans dürfen sich auf die Boutique von Dörfler freuen, in der jetzt nach und nach handgearbeiteten Dekorationen und Lichtobjekte Einzug halten.Besondere Geschenke gibt es auch im hauseigenen Vitra Design-Museum Geschenke-Shop.Der verkaufsoffene Sonntag am 15. Oktober bietet sich an, um sich mit diesen und weiteren Neuheiten vertraut zu machen. Individuelle Führungen und Termine können unter designtage2017@doerfler.de oder Tel. 09131/920260 vereinbart werden. Das komplette Programm und die Sonderaktionen sind im QR-Code oder unter www.doerfler.de/designtage2017.pdf erhältlich.