Selbstbestimmt leben bis ins hohe Alter

von PR-REDAKTION

Den Lebensabend so richtig genießen, Hobbys vertiefen, mit dem Partner auf Reisen gehen, die Kinder und Enkelkinder am Wochenende auf ein Stück Kuchen in den heimischen Garten einladen - so stellen sich wohl die meisten Menschen ihren Ruhestand vor. Damit diese Vorstellung auch Wirklichkeit werden kann, ist vorher einiges zu tun. Vorsorgen lautet hier das Stichwort.

Alles steht und fällt mit der eigenen Gesundheit. Dass man im Alter nicht mehr so belastbar ist wie als junger Erwachsener, ist logisch. Gerade darum ist es aber umso wichtiger, den eigenen Körper zu hegen und zu pflegen. Mit regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen beim Arzt, gesunder Ernährung und moderatem Sport kann man vielen Leiden aktiv vorbeugen. Da dies zwar eine gute Voraussetzung, aber leider keine Garantie dafür ist, bis ins hohe Alter fit und aktiv zu sein, ist es ratsam, zudem noch einen Plan B in petto zu haben, um das eigene Zuhause auch mit kleineren und größeren Beschwerden noch voll nutzen zu können.





Schon bei der Bau-Planung ans Alter denken



Schon in jungen Jahren sollte man sich darum darüber Gedanken machen, wie man im Alter leben möchte. Die meisten Menschen möchten möglichst lange nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein und in ihrer gewohnten Umgebung alt werden. Deshalb lohnt es sich, schon bei der Planung des Eigenheims die baulichen Voraussetzungen dafür zu berücksichtigen - das erspart einen nachträglichen, teuren Umbau.





Von Beginn an bauliche Voraussetzungen nach DIN schaffen



Flächen, die für die Benutzung der Wohnung mit Rollstühlen und, nicht zu vergessen, Rollatoren notwendig sind, können nachträglich nur schwer bis gar nicht realisiert werden. Ein Blick in die DIN-Norm für Barrierefreies Bauen hilft, unnötige Engstellen gar nicht erst entstehen zu lassen. So schreibt DIN 18040-2 lichte Türbreiten von mindestens 90 Zentimetern vor und legt Flächen fest, die vor der Tür zum Rangieren benötigt werden. Nach Norm sollen auch Terrassen- und Balkontüren schwellenlos ausgebildet sein. Das ermöglicht nicht nur Rollstuhl- und Rollatornutzern die problemlose Nutzung der Freisitze, sondern entschärft gleichzeitig eine potentielle Stolperfalle für alle Nutzergruppen. Auch an den für die Bedienung von Fenster- und Türgriffen benötigten Kraftaufwand und die Ausbildung der Griffe wurde gedacht. Damit berücksichtigt die Norm mögliche motorische Einschränkungen der Hand.





Wichtig: Bewegungsflächen im Bad



Das Bad ist ein Bereich, der besonders sorgfältig geplant werden muss. Hier sind große Bewegungsflächen vorzusehen. Nach DIN benötigt ein Rollstuhlfahrer eine Bewegungsfläche von 1,50 mal 1,50 Meter, wobei sich diese Fläche mit anderen Flächen überlagern kann, zum Beispiel dem notwendigen Platz neben dem WC. Ist zusätzlich die Dusche bodengleich ausgeführt, kann diese Fläche ebenfalls zum Rangieren genutzt werden. Auch die nachträgliche Anbringung von Haltegriffen an WC oder Wanne muss planerisch berücksichtigt werden. Die heute vorherrschenden Vorwandinstallationen können diese zusätzlichen Lasten nur aufnehmen, wenn an geeigneter Stelle eine Traverse eingezogen ist.





Elektrik für Assistenzsysteme auslegen



Bei der Planung der elektrischen Anlage sollte auch die Möglichkeit der Technikunterstützung durch AAL-Produkte in Betracht gezogen werden (Active Assisted Living = Technikunterstütztes Leben). Dafür ist eine ausreichende Anzahl von Steckdosen einzuplanen oder eine höherwertige und flexible Elektroausstattung nach DIN 18015-4 "Elektrische Anlagen in Wohngebäuden - Teil 4: Gebäudesystemtechnik" vorzusehen. Die DIN trägt eher dem allgemeinen Komfortgedanken Rechnung und ist nicht speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen ausgelegt.





Hindernisse vermeiden oder entfernen



Der Komfortgedanke, der das tägliche Leben aller Wohnungsnutzer gleichermaßen erleichtert, findet sich auch in den Festlegungen von DIN 18040-2 wieder. So erleichtert zum Beispiel die Erschließung im Außenbereich über Rampen den Zugang nicht nur für ältere oder bewegungseingeschränkte Menschen, sondern auch für Eltern mit Kinderwagen, für Trolleys zum täglichen Einkauf oder für Reisegepäck mit Rollen.

Die Ausstattung des Gebäudes mit rutschhemmenden Bodenbelägen in Eingangsbereichen vermindert die Sturzgefahr für alle Bewohner gleichermaßen.