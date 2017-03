Nordbayerischer Designfrühling by Dörfler

Pascale Ferry



Der Winter neigt sich seinem Ende zu und es liegt ein Hauch Frühling in der Luft. Das ist die Zeit der Erneuerung, auch in unseren Wohnräumen.Frische Ideen, wie Stoffe Räume beleben können, liefert der Nordbayrische Designfrühling beim Einrichtungsspezialisten Dörfler in Erlangen am 1. und 2. April. Dörfler lädt an diesem Inspirations-Wochenende auf vier Etagen und 2100 Quadratmetern Ausstellungsfläche zu einer Entdeckungsreise zu den neuesten textilen Trends der wichtigsten Design-Messen, wie der imm cologne, MAISON&OBJET Paris, i saloni milano oder der Ambiente. An verschiedenen Stationen im Haus werden Neuheiten von deutschen, französischen, finnischen, englischen und italienischen Herstellern im Stundentakt für Interessierte vorgestellt.So viel verrät Juniorchef Carsten Dörfler bereits: "Farben, Muster und Strukturen feiern ihr Comeback." Gedeckte Farbtöne - schwarz, weiß, grau, taupe - alleine sind passé, anregende Farben sind im Kommen: Blau in allen Schattierungen, Petrol, Flieder, Kupfer, Gold und Bordeaux, immer auch gekonnt gemischt. Muster werden verspielter und Stoffe gewinnen dank 3D-Effekten, Glanzfäden und Stickereien an Struktur. Technische Eigenschaften von Textilien übernehmen zunehmend eine Rolle bei der Schalldämmung oder Kühlung von moderner Architektur und Hersteller greifen zu neuen Materialien wie Bambus oder Papier.Die erfahrenen Innenarchitektinnen der Firma Dörfler zeigen die Einsatzmöglichkeiten der neuen Stofflichkeit - in Form von Vorhängen, Teppichen, Tapeten, Kissen, Tisch- und Bettwäsche, und mit Stoff bezogenen Möbeln. Wie werden die neuen Farben und Designs aufeinander abgestimmt?Wie bringt man mit variablen textilen Elementen frischen Wind in eine bestehende Einrichtung? Lassen sich die beliebten Boxspring-Betten so "anziehen", dass eine akustische Dämmung oder eine reduzierte Pollenbelastung erreicht wird? Kann man ihre Hussen jahreszeitlich wechseln? Woran erkennt man hochwertige Textilien? Welche Vorhänge sind sowohl transparent als auch hitzereflektierend? Bei diesen und weiteren Fragen können Interessierte auf die langjährige Beratungskompetenz des Hauses Dörfler zählen.Die Teilnahme am Inspirations-Wochenende ist kostenlos und mit oder ohne Anmeldung (unter sinne@doerfler.de) möglich. Das ausführliche Programm ist auf der Webseite www.doerfler.de einsehbar.