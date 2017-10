von PR-REDAKTION

An diesem Sonntag, 22. Oktober, von 14 bis 16 Uhr, können künftige Bauherren das Bauvorhaben der Bauherren Böhm-Görke in Schwärzdorf 38 besichtigen. Vor Ort können sich Interessierte selbst ein Bild von der Arbeit der Kröckel Bau und regionalen Handwerksbetrieben, mit denen die Sonnefelder Traditionsfirma vertrauensvoll zusammenarbeitet, machen. Gerne steht Geschäftsführer Klaus Kröckel mit seinem Team werktags in der Allee 10 in Sonnefeld für künftige Häuslebauer zur Verfügung, um mit ihnen den Traum von den eigenen vier Wänden zu planen und umzusetzen. "Wir nehmen uns ausreichend Zeit, um die Wünsche und Vorstellungen unserer Kunden in die Planungen mit einfließen zu lassen", versichert Klaus Kröckel.

Alles aus einer Hand Dass dies keine Phrasen sind, zeigen die zahlreichen Dankesschreiben vieler Bauherren, die den persönlichen Kontakt, die Zuverlässigkeit und Qualität sowie die Termintreue, um nur einige Vorzüge zu nennen, schätzen. Die Kröckel Bau bietet von der Planung bis zur Fertigstellung alles aus einer Hand und ist flexibel, wenn Bauherren den Wunsch haben, Eigenleistungen zu erbringen. "Deshalb stellen wir alle Details und Kosten transparent und nachvollziehbar zusammen. Somit haben unsere Bauherren einen Überblick und auch Planungssicherheit", führt der Geschäftsführer weiter aus.

Helle Räume Das Einfamilienhaus in Schwärzdorf ist nicht unterkellert, bietet aber viel Platz auf zwei Etagen. Groß und offen wurde das Wohn-/Esszimmer gestaltet. An dieses grenzt die Küche an. Mehrere bodentiefe Fensterelemente im Wohnbereich bringen viel Tageslicht in die Räume und sorgen für ein angenehmes Licht. Für einen späteren Ofen im Wohnbereich wurde bereits ein Kamin mitgebaut. Im Erdgeschoss befindet sich eine zusätzliche Dusche, die in der Gäste-Toilette untergebracht ist. Die drei großzügigen Kinderzimmer im Dachgeschoss bieten für den Nachwuchs ausreichend Platz, um sich entfalten und zurückziehen zu können.

Wohnkomfort bis unters Dach Neben dem Elternschlafzimmer befindet sich auf dieser Etage außerdem ein geräumiges Badezimmer mit großer Dusche und Badewanne. Ein Spitzboden, der über eine platzsparende separate Einschubtreppe zugänglich ist, bietet zusätzlichen Stauraum. Ein Pultdacherker sorgt für mehr Raumhöhe und somit für Wohnkomfort bis unters Dach. Außerdem unterstreicht er die moderne Außenoptik des Neubaus, für den mit dunklen Dachziegeln und hellen Fenstern Akzente gesetzt wurden. Beheizt wird der Neubau mit einer modernen und umweltschonenden Luft-/Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung im ganzen Haus.

