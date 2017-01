Hausbesichtigung in Oberwallenstadt

von PR-REDAKTION

Der Trend, auf einer Ebene zu wohnen, nimmt mehr und mehr zu, nicht nur im Alter. Insbesondere ein Bungalow, wie ihn das Team der Kröckel Bau derzeit für Familie Flach errichtet, erfreut sich aufgrund seiner vielschichtigen Möglichkeiten besonderer Beliebtheit. Außerdem bietet der ebenerdige Neubau der Familie Flach barrierefreies Wohnen auf einer Ebene. Darüber hinaus verfügt er über viele Raffinessen und besticht durch seine moderne Bauweise.

Auf der Südseite dringt viel natürliches Licht in die Wohnräume, die durch die bodentiefen Fenster hell durchflutet sind.

Unter anderem ist das Einfamilienwohnhaus mit zwei Bädern ausgestattet. Eines davon mit einer Badewanne und einer separaten Dusche. Im anderen wurde ebenfalls eine großzügige Dusche eingebaut, die beide mit Bodenablauf sind, sodass kein störender Einstieg beim Duschen überwunden werden muss. Der barrierefreie Bungalow der Familie Flach verfügt außerdem über breitere Türen, sodass selbst mit Gehhilfen jedes Zimmer ohne fremde Hilfe erreicht werden kann.



Wohnen auf einer Ebene

Ein weiterer Vorzug des Wohnens auf einer Ebene ist die Tatsache, dass keine Treppen gestiegen werden müssen. Beheizt wird der Bungalow umwelt- und kostenfreundlich mittels einer Luft-/Wasserwärme-

pumpe. Im ganzen Haus sorgt eine Fußbodenheizung für wohlige Wärme. Für einen späteren Kaminofen im Wohnzimmer wurde der Kamin bereits mit einem entsprechenden Luftzug versehen. Neben dem Neubau wird eine Fertigteil-Garage mit angegliedertem Geräteraum errichtet, der zusätzlichen Stauraum für Fahrräder, Gartengeräte und Co. bietet.



Komplett barrierefrei

Mit ihrem Bungalow hat Familie Flach vorausschauend gehandelt, denn bereits bei der Planung konnte eine barrierefreie Gestaltung des Neubaus berücksichtigt werden, was deutlich Geld spart. "Denn spätere Umbauten sind oftmals mit wesentlich mehr Aufwand verbunden, was wiederum mehr Kosten verursacht", erklärt Klaus Kröckel, Geschäftsführer der Kröckel Bau. Mit seinem Team hat er die Bauherrin von den ersten Überlegungen an fachlich unterstützt, sodass am Ende ein Bungalow errichtet wurde, in dem sich die ganze Familie wohlfühlen, genügend Rückzugsmöglichkeiten hat und sich im Wohnbereich in trauter Runde zusammenfinden kann.



Entspannt bauen mit Fachfirmen aus der Region

"Wir sind stets bemüht mit unseren Bauherren gemeinsam ihren Traum von den eigenen Vier-Wänden zu verwirklichen. Deshalb nehmen wir uns ausreichend Zeit, um die Vorstellungen und Wünsche in die Planungen mit einzubeziehen. Schließlich sollen sich die Bauherren ein Leben lang in ihrem Zuhause wohlfühlen", führt Klaus Kröckel weiter aus. Gerade das schätzen viele Kunden am Team der Kröckel Bau. Dieses steht in jeder Phase des Baus als Ansprechpartner zur Verfügung und sorgt für einen entspannten Baufortgang. Darüber hinaus arbeitet die Kröckel Bau mit Fachfirmen aus der Region zusammen, die ebenfalls ihr Handwerk verstehen, qualitativ hochwertige Arbeiten ausführen und für die Bauherren da sind. ake