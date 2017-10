Stadt mit Anziehungskraft

von PR-REDAKTION

Wer nach Wolfenbüttel kommt, erlebt eine kleine Zeitreise. Die Kreisstadt, in der Gotthold Ephraim Lessing vor über 200 Jahren sein aufklärendes Drama "Nathan der Weise" schrieb, hat noch immer etwas Märchenhaftes. Rund 600 gut erhaltene Fachwerkhäuser und Reste eines Grachtensystems erinnern an vergangene Zeiten. Sogar Giacomo Casanova soll hier einige Tage verbracht haben, die seinen Memoiren nach zu den glücklichsten seines Lebens zählten. Für Bewohner wie Besucher besitzt die ehemalige Residenzstadt der Welfen, in der Jägermeisters weltbekannter Kräuterlikör seinen Ursprung hat, eine besondere Anziehungskraft. Wer sich genau umschaut, kann in der romantischen Altstadt immer wieder Überraschendes entdecken.

Inspirationen aus erster Hand Gästen, die nicht nur historische Höhepunkte wie die weltberühmte Herzog August Bibliothek und das Residenzschloss der Stadt zwischen Harz und Heide besichtigen möchten, können unter www.echtlessig.de aktuelle Inspirationen finden. Der Blog der Lessingstadt wird von den Mitarbeitenden der Tourismusabteilung und eingeladenen Gast-Bloggern geschrieben. Sie nehmen ihre Leser mit auf einen Streifzug zu ihren persönlichen Lieblingsplätzen, die so in keinem Reiseführer zu finden sind. Vier Themenbereiche "Die Stadt erobern", "Kultur hautnah erleben", "Freizeitvergnügen" und "Gastlichkeit genießen" gliedern den "lessigen" Blog, so dass jeder Besucher leicht sein Lieblingsthema finden kann.

Genuss auf dem Stadtspaziergang Neben hippen Restaurants und Cafés werden nicht zuletzt liebenswerte Menschen vorgestellt, die mit viel Herzblut ihre Ideen und Träume verwirklichen. Das Spektrum der Geschichten reicht von Hintergrundberichten, zum Beispiel wie Andreas Jäger zu "Casanova" wurde, bis zur Wolfenbütteler "Gemüsescheune mit Café Verum" von Hans-Martin Pöhlig und seiner Lebensgefährtin Manuela Flückiger. Aus dem persönlichen Erleben werden Stadtspaziergänge wie die "Genussmanufaktour" beschrieben, bei der Häppchen aus der Stadtgeschichte zu lokalen Köstlichkeiten gereicht werden. Die Leser erfahren, wo die Wolfenbütteler am liebsten frühstücken und warum ein Feinkostgeschäft der ideale Treffpunkt für die Mittagspause ist. Gleichzeitig bietet der Blog auch Informationen darüber, was einen Spaziergang über die ehemaligen Befestigungsanlagen so reizvoll macht und was Wolfenbüttel mit Venedig gemeinsam hat. djd