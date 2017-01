Wer einmal Abwechslung von Meer und Bergen möchte, der unternimmt einen Städtetrip. Doch oftmals ist es gar nicht so einfach, ein tolles Programm für den Kurzurlaub auf die Beine zu stellen. Wir haben uns in den Metropolen Europas umgesehen und eine Menge toller Ratschläge, Geheimtipps und Insider-Wissen gesammelt. In Teil 1 unserer Städtereisen-Tipps-Serie dreht sich alles um London.

Herrliches, kreatives, kulinarisch abwechslungsreiches und kulturell überbordendes London!



Brick Lane Klar, die Brick Lane ist schon lange kein Geheimtipp mehr, doch wir finden, dass sie auf jeden Fall zu einem London-Besuch gehört. Nicht unbedingt ausschließlich wegen der zahlreichen Second-Hand- und Vintage-Läden, sondern vor allem wegen der schier unerschöpflichen Menge kulinarischer Köstlichkeiten. Die Brick Land ist das Mekka für Foodies: Tür an Tür reihen sich traumhaft schön eingerichtete, individuelle Cafés mit hausgemachten Kuchen, Torten, Gebäck und herzhaften Kleinigkeiten. Dazwischen findet man kleine Restaurants und Imbissstände, deren himmlische Düfte einem schon beim Vorbeigehen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Die Krönung sind unzählige indische Restaurants mit feinsinnig abgeschmeckten Gerichten und orientalische Supermärkte, die mit einem breiten Angebot an exotischen Lebensmitteln aufwarten. Der Himmel auf Erden für alle, die das Essen lieben.

Geheimtipp: Beigel Bake in der Brick Lane 159. Kosten Sie das Salzfleisch mit Gewürzgurke und hausgemachtem Senf (Vorsicht, scharf!) auf einem ofenfrischen Bagel. Ein Gedicht.



Museum Lates In einigen Museen der Stadt gibt es sogenannte „Lates“, das sind Sonderöffnungszeiten der Museen an einem Abend im Monat. An diesen Terminen hat das jeweilige Museum länger geöffnet (oder öffnet erneut zu einem Zeitpunkt nach der regulären Schließung) und bietet ein Programm für Erwachsene an. Kinder haben zu diesen Zeiten keinen Zutritt zum Museum, das heißt, die Museumsbesucher sind zumeist museumsbegeisterte, erwachsene Londoner.

Besonders zu empfehlen sind die Lates im Science Museum. Hier steht der Abend unter stets wechselnden Mottos und Spaß ist garantiert. Die letzte Late stand ganz im Zeichen des Weltalls. Man konnte mit einem echten Astronauten sprechen, sich Original-Stücke der letzten Weltraummission ansehen, einen Raumanzug anprobieren, in einer Silent Disco tanzen, mit dem Siebdruck-Verfahren Taschen bedrucken, sich ganz in Ruhe die Exponate des Museums ansehen und vieles mehr. Und das Beste daran: Die Museum Lates kosten in der Regel keinen Eintritt. Es ist dennoch empfehlenswert, rechtzeitig vor Ort zu sein. Wer also Lust auf einen unkonventionellen Abend in London hat, der sollte sich vorher unbedingt informieren, ob es zum Reisezeitpunkt ein Museum Late gibt!



Open Mic Nights Wenn Sie in Ihren Urlaub Einheimische und interessante Menschen treffen wollen, gehen Sie in den nächsten Pub zu einer „Open Mic Night“. Open Mic bedeutet, dass die Bühne jedem offen steht, der Lust hat, etwas darzubieten. Meist trägt man sich im Laufe des Tages in eine Liste ein und darf dann abends für eine gewisse Zeitspanne lang auftreten. Das Spannende ist, dass man nie weiß, was zum Besten gegeben wird. Ob Stand-up-Comedy oder Gedichte, den Monolog eines Einsamen, den Auftritt einer grandiosen, aber bisher unbekannten Band – alles kann passieren. Ein abwechslungsreicher Abend mit gutem englischen Bier und interessanter Gesellschaft ist garantiert.

Empfehlenswert für alle, die gerne mit Menschen in Kontakt treten, sind vor allem Pubs in der Nähe von Universitäten. Das Marquis of Granby befindet sich direkt neben dem Campus der Goldsmiths University, einer Universität für Kunst und Musik. Hier gibt es Hochgenuss für die Ohren und vielleicht die Stars von morgen zu hören.