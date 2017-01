Herrliches Wien

Wien ist eine bezaubernde Stadt, die ihre Besucher mit wunderschönen Jugendstilbauten, viel Grün, ungemein freundlichen Menschen und eine schier unendlichen Zahl an gemütlichen Cafés verwöhnt. Die Innenstadt und alle Sehenswürdigkeiten liegen nah beieinander und können zu Fuß oder per U-Bahn erreicht werden. Wer allerdings nur einen Kurztrip nach Wien macht, dem sei geraten, all die berühmten Stätten zu ignorieren und erst einmal das Flair der Stadt zu genießen. Wandeln Sie durch schmale, verwinkelte Gassen, breite prestigeträchtige Boulevards, vorbei an prächtigen Fassaden aus den Goldenen Zwanzigern und wunderschön angelegten Gärten und Parks. Lauschen Sie dem charmanten Klang der Wiener Zunge und trinken Sie göttlichen Kaffee in einem Kaffeehaus – kurzum: leben Sie eine kleine Weile in der herrlichen Stadt!

Wer Lust darauf hat, der findet hier ein paar Tipps, die Wien zu Ihrem Zuhause auf Zeit machen.

Frühstück im Café Merkur

Bei der großen Auswahl schicker Cafés und Kaffeehäuser ist es schwer, sich für eines zu entscheiden. Wer länger in Wien weilt muss sich dieser diffizilen Sache nicht hingeben, der geht einfach öfter frühstücken. Wer nur einen Morgen Zeit hat, dem sei das Café Merkur wärmstens empfohlen. Es besticht durch seinen urigen Charme, das breite Frühstücksangebot und die unglaublich günstigen Preise. Schon beim Betreten des Cafés spürt man die wohlige Gemütlichkeit, die das dunkle Mobiliar und die am Tresen sitzenden alten Herren mit Zeitung ausstrahlen. Im hinteren Bereich des Cafés darf geraucht werden, was für manch einen deutschen Touristen ein großer Luxus sein dürfte. Aber nun zum Frühstück: das Café Merkur entführt Sie mit seinem Frühstücksangebot auf eine Reise durch die ganze Welt. Vom klassisch Kontinentalen Frühstück mit Brötchen und Marmelade, über ein zünftig englisches Breakfast mit Beans on Toast, Würstchen und Earl Grey bis hin zum orientalischen Genuss ist alles dabei. Wir hatten uns für letzteres entschieden und wurden nicht enttäuscht: man servierte uns einen Teller voll beladen mit wunderbaren Köstlichkeiten. Frischer Hummus mit aromatischem Olivenöl, hausgemachtes Baba Ganousch, noch warmes Fladenbrot, eine Auswahl würziger Oliven und ein Stück Feta, das so cremig war, dass es einen direkt in den Foodie-Himmel katapultierte. Dazu guten Kaffee und zum Dessert (ja, Dessert, wenn man in Wien ist, darf man sich bereits nach dem Frühstück ein Dessert gönnen) einen Palatschinken, gefüllt mit Sahne, Schokoladensoße und Glücksseligkeit.

Reiseführer mal anders

Zugegeben: Wir sind keine Fans von Reiseführern. Mal ehrlich, wer interessiert sich wirklich für alle Daten und Fakten, die so ein Büchlein bereithält? Ich bin der Meinung, dass man den wahren Geist einer Stadt verpasst, wenn man mit der Nase im Reiseführer durch die Stadt läuft und sich lediglich auf das fokussiert, was der Reiseführer als sehenswert klassifiziert. Statt dessen empfehlen wir Ihnen Stadtmagazine. Mittlerweile hat jede größere Stadt ein Stadtmagazin, zumeist auch mit Online-Präsenz, das die Einheimischen benutzen, um sich auf dem Laufenden zu halten. Wiens Stadtmagazin heißt Stadtbekannt und ist online unter stadtbekannt.at zu finden. Die Website informiert über diverse Events, besuchenswerte Cafés, stadtteilspezifische Besonderheiten und alles, was man als (kurzfristiger) Einwohner Wiens so wissen muss. Vor allem die kulinarischen Empfehlungen und die Veranstaltungstipps sind lesenswert!

Abends in Wien

Bei Nacht ist Wien noch zauberhafter. Überall brennen Lichter und geben einem die Möglichkeit, das Innenleben der wundervollen Jugendstilhäuser zu betrachten. Sie werden staunen: Stuck wohin man sieht, luxuriöse Kronleuchter und private Bibliotheken, in denen man Monate stöbernd und lesend verbringen könnte. Schlendern Sie durch die nächtliche Stadt und genießen Sie die magische Stimmung! Und wem nach etwas mehr Unterhaltung zu Mute ist, der macht einen Abstecher ins Apollo-Kino. Das Kino ist schon von außen äußerst eindrucksvoll. Wie ein Lichtspielhaus der Goldenen Zwanziger ragt der herrliche Bau weit in den Himmel hinein und wird durch einen Neon-Schriftzug mit dem Namen des Kinos gekrönt. Innen ist das Kino ebenso schön: Mit kleinen Tickethäuschen im Foyer strahlt es einen glamourösen Glanz aus und versetzt einen in eine längst vergangene Zeit.