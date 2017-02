Ferien mit den Großeltern

von PR-REDAKTION

Die Zeit mit Oma und Opa ist für viele Kinder sehr wertvoll - und vor allem für berufstätige Eltern eine große Entlastung. Richtig spannend wird es, wenn Großeltern und Enkel gemeinsam verreisen. "Immer mehr Reiseveranstalter entwickeln spezielle Angebote für die Zielgruppe Großeltern mit Enkeln", sagt Prof. Torsten Kirstges, Tourismusexperte an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven. Bevor das erste Mal die Koffer gepackt werden, sollten die Kinder mindestens drei, vier Jahre alt sein, rät Andreas Engel von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) in Fürth. "Bei kleineren Kindern ist die Bindung zu den Eltern noch zu stark und elementar, um tagelang unterbrochen zu werden."



Großeltern sollten Bezugspersonen sein

Grundregel bei Kindergartenkindern: Die Großeltern sollten wichtige Bezugspersonen sein. Eltern, die den Kontakt des Kindes zu den Großeltern intensivieren möchten, könnten dann zum Beispiel einrichten, dass diese die Kinder in den Ferien zu Hause besuchen kommen. So kann das Kind mit Oma und Opa etwas wie Urlaub im gewohnten Umfeld machen.

Sind Oma und Opa feste Bezugspersonen, und übernehmen vielleicht auch im Alltag regelmäßig die Betreuung, kann schon im Kindergartenalter die erste Reise geplant werden. Ursula Lenz, Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) in Bonn empfiehlt, dafür nicht zu weit in die Ferne zu schweifen. "Beginnen Sie am besten mit einem Wochenendurlaub in die Umgebung, das schenkt den Enkeln erste Sicherheit."

Neigen aktive Großeltern dazu, sich gerne zu viel vorzunehmen, setzen Eltern am besten schon vorher Grenzen. "In einem gemeinsamen Gespräch sollte unbedingt geklärt werden, was das Kind gerne macht, und welche Bedürfnisse, zum Beispiel den Mittagsschlaf, es hat", sagt Engel. Alles vorschreiben sollten die Eltern den Großeltern aber nicht: "Studien belegen, dass Kinder durch Vielfältigkeit lernen. Oma und Opa dürfen auch ruhig anders sein."



Vollmachten im Vorfeld regeln

Was viele gern vergessen: Die Eltern sollten sich auch über rechtliche Angelegenheiten Gedanken machen. Das gilt besonders, wenn der Urlaubsort weiter entfernt ist. "Die Großeltern sind für die Zeit der Reise verantwortlich, müssen also im Notfall auch wichtige Entscheidungen treffen können", sagt Ursula Lenz. So ermöglicht eine Vollmacht, im Zweifel schnell zu handeln. Das kann beispielsweise nötig sein, wenn das Kind im Krankenhaus behandelt werden muss.

Wer alles gut geplant hat, kann die Kinder normalerweise mit gutem Bauchgefühl abreisen lassen. Für die Großeltern ist der gemeinsame Urlaub mit den Enkeln zwar viel Trubel - aber auch eine wichtige, intensive Zeit. Und: Auch die Eltern haben dann mal wieder etwas Zeit für sich. dpa-mag