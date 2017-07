Freude am gemeinsamen Spiel

von PR-REDAKTION

Erinnern Sie sich noch an Lane Kim, die in "Gilmore Girls" auf Bratpfannen und Kochtöpfen die Fähigkeit des Schlagzeugspielens übte und verbesserte? Welches Kind hat ihr das früher nicht gleich getan? Da wurden der Topf zur Trommel und das Schneidbrett zur Geige. Musik ist etwas, das jeden sein Leben lang begleitet, den einen mehr, den anderen weniger. Bereits in der Antike war Musik beliebt und gehörte zu den Sieben Freien Künsten.

Viele erlernen bereits im Kindesalter ein Instrument. Doch neben dem klassischen Musikunterricht gibt es auch andere Angebote. Karin Görz, stellvertretende Leiterin der Städtischen Musikschule in Bamberg, erzählt, dass das Musizieren in Eltern-Kind-Gruppen bereits für Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren angeboten wird. Zwischen vier und sechs Jahren gibt es die Möglichkeit einer Musikalischen Früherziehung. In den meisten Fällen würde der Instrumentalunterricht dann anschließend beginnen.

Doch woher wissen die Eltern, ob ihr Kind musikalisch ist? "Das wichtigste Kriterium ist der Spaß an der Musik, am Singen und Bewegen zur Musik. Viele Kinder zeigen schon im Kindesalter eine rhythmische Sicherheit oder können Töne in der genauen Tonhöhe nachsingen", so Görz. Musikalität könne man aber auch durch praktisches Tun erlernen. Für den Instrumentalunterricht ist diese jedoch keine Voraussetzung, wohl aber Interesse am Instrument und Freude an der Musik.





Wieso Musik für Kinder wichtig ist



Musik macht glücklich und kann auch über schwere Gemütslagen hinweghelfen. Beim Erlernen eines Musikinstrumentes ist der Erwerb von Notenkenntnissen und ein Teil der Musiktheorie mit einbegriffen.

Die Motorik wird geschult und auch die kognitive Entwicklung positiv beeinflusst, weiß Görz. "Außerdem wirkt sich Musik auf die Persönlichkeitsbildung aus und soziale Kompetenzen werden beispielsweise durch gemeinsames Ensemblespiel erlernt."

Die Studien, die in diesem Bereich bereits veröffentlicht worden sind, sind vielfältig. Ein bekanntes Bespiel ist die Bastian-Studie, die genau diesen Aspekt behandelt. Musik kann auch Stress abbauen oder die Gemeinschaft fördern.

Wenn Kinder aus unterschiedlichen Gesellschaftsklassen zusammenkommen, um zu musizieren, ist der Status vollkommen egal. Das Wichtige ist das Miteinander und die Freude am gemeinsamen Spiel. So werden auch Freundschaften schneller geschlossen - manche vielleicht sogar fürs Leben.

