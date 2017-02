5. Studienmesse:BA

von PR-REDAKTION



Grußwort von Horst Feulner und dem Messeteam

Bis zum Schulabschluss ist der Weg von jungen Menschen weitgehend vorgezeichnet - doch mit dem Abitur in der Tasche ist sie plötzlich da, die große Freiheit, die Möglichkeit, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und eigene Entscheidungen zu treffen. Eine große Chance, aber auch eine Herausforderung, wie schon das Logo der Studienmesse:BA andeutet: Welche der vielen denkbaren Wege ist für mich der richtige? Bin ich eher der Typ für eine Berufsausbildung oder ist die Uni der richtige Platz für mich? Wäre vielleicht ein duales Studium eine Alternative? Jura, Lehramt und Medizin - diese Studiengänge kommen einem sofort in den Sinn. Doch nicht jedem ist klar, dass er auch Brau- und Getränketechnologie, German-Indian-Management Studies oder Musik- und bewegungsorientierte Soziale Arbeit studieren könnte. Die Studienmesse:BA soll Gymnasiasten, Fach- und Berufsoberschülern die Möglichkeit geben, sich über die unterschiedlichen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Region zu informieren und ihnen aufzeigen, wie vielfältig die Karrieremöglichkeiten in Bamberg und Oberfranken sind.

Auch diesmal werden wieder 80 Aussteller rund 150 Studiengänge sowie 60 Berufsausbildungen vorstellen.

Die jungen Besucher erhalten die Gelegenheit, sich mit Vertretern aus der Wirtschaft auszutauschen, brennende Fragen loszuwerden oder sich in spannenden Vorträgen ein Bild von verschiedenen Berufsfeldern zu machen. Zudem stehen den Studieninteressierten 24 Universitäten und Hochschulen Rede und Antwort.

Die Studienmesse:BA eröffnet aber auch den Betrieben und Institutionen ihrerseits die Chance, Kontakt zu den Jugendlichen herzustellen, Praktika zu vereinbaren und Bewerbungsunterlagen zu sichten. Denn auch die Betriebe und Unternehmen stehen heute mehr denn je vor der Herausforderung, geeignete Nachwuchskräfte zu finden. Gerade eine gute Qualifikation und die Leistungsbereitschaft der Nachwuchskräfte sind Faktoren, die ihre zukünftige Entwicklung beeinflussen und mitbestimmen.

Weitere Informationen über die teilnehmenden Unternehmen, Behörden und Hochschulen sowie die begleitenden Fachvorträge finden Sie im Internet unter www.studienmesse-bamberg.de.

Nun bleibt zu hoffen, dass dieses in der Region einmalige Angebot auch 2017 bei den Oberstufenschülern aus Bamberg und Umgebung erneut auf großes Interesse stößt. Junge Menschen und heimische Betriebe zusammenzubringen und damit auch den Wirtschaftsstandort Bamberg und Oberfranken zu stärken, ist ein wichtiges Ziel dieser Veranstaltung. Dazu wünschen wir allen Beteiligten viel Erfolg.



Gemeinsames Grußwort von OB Andreas Starke und Landrat Johann Kalb

Wie geht es nach dem Abitur weiter? Wenn Gymnasiasten ihren Schulabschluss in der Tasche haben, stehen ihnen viele Möglichkeiten offen, den Übergang von der Schule in den Beruf zu gestalten. Einen guten Überblick über Studiengänge und Ausbildungsmöglichkeiten bietet hier die 5. Studienmesse:BA am Samstag, 18. Februar, in der Konzert- und Kongresshalle.

Mehr als 75 Aussteller - darunter 24 Hochschulen - eröffnen neue Perspektiven und geben einen umfassenden Einblick in facettenreiche Berufswelten. Schülerinnen und Schüler können sich gezielt überlegen, wo ihre berufliche Laufbahn hinführen soll und dafür erste Weichen stellen. Gerade alternative Ausbildungsmöglichkeiten wie duale Studiengänge oder berufliche Ausbildungsangebote stehen bei den Abiturienten, Fach- und Oberschüler sowie Studienaussteigern seit einigen Jahren hoch im Kurs.

Auf der Studienmesse kann zudem der direkte Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern geknüpft werden. Die Unternehmen präsentieren an diesem Tag ihre Ausbildungsangebote und suchen in direkten Gesprächen den ersten Kontakt zu zukünftigen Fachkräften. Auch Universitäten und Hochschulen informieren am Veranstaltungstag über das immer größer werdende Angebot an Studiengängen. Neben den klassischen Studiengängen werden mittlerweile auch ausgefallene Studiengänge wie der weltweit einmalige Studiengang "Vegan Food Management" an der Fachhochschule des Mittelstands in Bamberg angeboten.

Sehr gerne haben wir wieder die Schirmherrschaft übernommen, denn die gute Zukunft unserer jungen Leute liegt uns sehr am Herzen. Gerade vor dem Hintergrund des demographischen Wandels stellt die erfolgreiche Studienmesse:BA eine große Chance dar, die Fachkräfte von morgen in der Region zu halten. Viele Abiturienten wissen um die Lebensqualität in Stadt und Landkreis. Was fehlt, ist das Wissen über die hiesigen attraktiven Arbeitgeber und Bildungseinrichtungen, die exzellente Ausbildungsangebote machen. Mit der Studienmesse:BA haben wir eine tolle Informationsplattform geschaffen, um junge Menschen über die Angebote in der Region umfassend zu informieren.

Ganz herzlichen Dank sagen wir dem Arbeitskreis SchuleWirtschaft Bamberg als Veranstalter. Die Organisation liegt wieder in den bewährten Händen der Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg sowie der Bamberger Congress + Event GmbH. Partner sind einmal mehr die Agentur für Arbeit Bamberg sowie die Agentur Kopfwerk. Wir wünschen allen Beteiligten, dass die Studienmesse:BA auch 2017 wieder ein voller Erfolg wird!