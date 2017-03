IHK Berufsbildungsmesse in Coburg

von PR-REDAKTION

1560 Schüler in Stadt und Landkreis Coburg stehen in diesem Jahr vor der Entscheidung, wie es nach dem erfolgreichen Schulabschluss weitergeht. Um die Jugendlichen mit ihren Eltern und Lehrern bei der Berufsorientierung zu unterstützen, veranstaltet die Industrie- und Handelskammer zu Coburg am Freitag und Samstag, 10. und 11. März, im Kongresshaus "Rosengarten" bereits zum 16. Mal die Berufsbildungsmesse. Geöffnet ist am Freitag von 8 bis 14 Uhr und am Samstag, von 9 bis 14 Uhr.

Schüler, Eltern und Lehrer haben an beiden Tagen Gelegenheit, sich aus erster Hand über das attraktive Angebot an Lehrstellen im Rahmen der dualen Berufsausbildung, über duale Studiengänge sowie Aufstiegsmöglichkeiten mit einer beruflichen Weiterbildung zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

59 Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen präsentieren 82 Ausbildungsberufe und zahlreiche duale Studiengänge.

Firmenvertreter informieren über die Anforderungen an Bewerber und Auszubildende sowie Karriere- und Verdienstmöglichkeiten. Lehrlinge der teilnehmenden Firmen berichten aus ihrem betrieblichen Alltag. Rainer Kissing, Leiter des Bereichs Berufliche Bildung bei der IHK zu Coburg, betont: "Der Wirtschaftsraum Coburg bietet beste Perspektiven für eine ,Karriere mit Lehre" - überzeugen Sie sich selbst!"





Grußwort von Hauptgeschäftsführer Siegmar Schnabel

Ich wünsche Besuchern ebenso wie den ausstellenden Unternehmen gute Gespräche und wertvolle Kontakte!





Informationen

Veranstaltungsort:

Kongresshaus Rosengarten, Coburg



Öffnungszeiten:

Freitag, 10. März, 8 bis 14 Uhr

Samstag, 11. März: 9 bis 14 Uhr



Ansprechpartner:

Rainer Kissing

Leiter Bereich Berufliche Bildung

Telefon: 09561/742629

Telefax: 09561/742650

E-Mail: kissing@coburg.ihk.de



Eröffnungsveranstaltung:

Freitag, 10. März, 9 Uhr

Landgericht Coburg,

Sitzungssaal H, 1. Stock