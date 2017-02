Tomaten auf den Ohren?

von PR-REDAKTION

Hier, auf unserer Sonderseite zum Thema "Welttag des Hörens" informieren Fachgeschäfte aus der Region über ihre Angebote zum Thema Hören. Nur, wer ein gutes Gehör besitzt, kann alles verstehen und nimmt somit vollständig am Leben teil. In den Fachgeschäften erhalten Interessierte und Betroffene Information und Hilfe, wenn es um einen Hörtest, das richtige Hörsystem oder Gehörschutz geht. Ältere Leute und auch zunehmend Jüngere können Probleme mit ihrem Hörsinn bekommen. Als absolut schädlich für das sensible Hörsystem gilt Lärm, das kann der störende Presslufthammer auf der Baustelle ebenso sein wie ständiger Autoverkehr oder die permanente Berieselung durch den MP3 Player oder Musik auf dem Handy, laute Discomusik oder Ähnliches. Innovative Hörsysteme helfen die akustische Wahrnehmung zu optimieren. Je nach Ausprägung, Ursache und individuellen Höransprüchen stehen unterschiedliche Lösungen zur Verfügung. Ob außerhalb des Ohrs oder direkt im Hörkanal getragen: Welche Variante sich für wen am besten eignet, wissen die Hörgeräteakustiker in der Region.



Prävention und Therapie

Der Welttag des Hörens ("World Hearing Day" bzw. "International Ear Care Day") ist ein weltweiter Aktionstag, mit dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gemeinsam mit nationalen Partnern globale Aufmerksamkeit auf die Prävention und Versorgung von Hörminderungen und auf die Bedeutung des Gehörs lenken möchte. In Deutschland organisiert der Bundesverband der Hörgeräte-Industrie (BVHI) diesen Aktionstag richtungsweisend. Hintergrund ist, dass etwa 5 Prozent der Weltbevölkerung (360 Millionen Menschen) hochgradig hörgemindert und dadurch behindert sind. Dies betrifft allein ein Drittel der über 65-Jährigen, aber auch 32 Millionen Kinder. Gemäß den WHO-Kriterien liegt die Prävalenz von Schwerhörigkeit in Deutschland bei 16 Prozent. Dies würde bedeuten, dass etwa 12,9 Millionen Menschen in Deutschland schwerhörig sind. Vor allem ältere Menschen kennen Betroffene mit einer Hörminderung, die nicht aktiv werden. In der Altersgruppe über 50 Jahre liegt die Zahl bei 45 Prozent. Der Welttag des Hörens ist ein idealer Anlass, um mit niederschwelligen Informations- und Aufklärungsangeboten rund um das Gehör eine breite Öffentlichkeit zu erreichen - auch jene, für die das Thema (noch) keine Relevanz hat oder die es gar tabuisieren. Natürlich kann auch die breiteste Medienresonanz bestehende Informationslücken nicht auf einen Schlag füllen. Der Aktionstag findet jährlich am 3. März statt. Erst durch eine regelmäßige Wiederholung des Welttags des Hörens wird es gelingen, der Prävention, Therapie und bestmöglichen Versorgung von Hörminderungen dauerhaft jene öffentliche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, die diesen Themen gebührt. Bundesverband der Hörgeräte-Industrie/av