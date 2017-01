Trends bei Eheringen

von PR-REDAKTION

Sie sollen ein Leben lang halten - wie die Ehe selbst auch.

Sucht man sich also beim Ehering etwas Zeitloses? Oder lässt man sich doch auf aktuelle Trends beim Schmuck ein?



Gelb- und Roségold gefragter

Für Roger Waldherr von der Deutschen Schmuck und Uhren GmbH (DSU) stehen eindeutig schlichte Ringe im Fokus, vor allem in Gelb- und Roségold. Zuvor waren Jahre lang mehrfarbige Ringe angesagt, jetzt gehe es aber wieder in Richtung unifarbener Modelle. Das Roségold sei außerdem nicht mehr so rot wie noch vor kurzem, sondern gehe mehr ins Apricotfarbene. Auch Weißgold sei gefragt, berichtet Waldherr. Alternativen dazu sind Ringe aus Palladium und Platin.



Karbon, Keramik und Titan

Laut Rainer Fein vom Zentralverband der Deutschen Goldschmiede, Silberschmiede und Juweliere geht die Tendenz zu Ringen mit höherem Anteil von Feingold - oder etwa Platin. Das liege auch daran, dass die Verfahren besser geworden seien, um solche Legierungen anzubieten. Früher wäre ein Ring mit hohem Feingoldanteil zu weich gewesen. Gold und Platin seien am stärksten nachgefragt - und bewegten sich auch auf einem ähnlichen Preisniveau, erzählt Fein. Daneben gibt es auch ungewöhnlichere Materialien. Auf der Schmuckmesse Inhorgenta in München etwa war Karbon zu sehen. Waldherr berichtet außerdem von Keramik und Titan. Es werde auch Gold mit Keramik gemischt: "Da geht es wild zur Sache." Er findet aber: "Je klassischer, je klarer Sie es kaufen, desto länger haben Sie Freude daran." Bei ausgefallenen Ringen bestehe das Risiko, sich satt daran zu sehen.



Gute Gravuren dank Lasertechnik

Lange Zeit war es ein No-go - jetzt sind polierte Ringe auch bei Männern wieder ein Thema, erzählt Waldherr. Mattierte und polierte Ringe halten sich nun in etwa die Waage. Auch Ornamente lassen sich auf den Ring bringen - etwa indem Weißgold, Gelbgold und Rot miteinander vermischt werden, erzählt Fein. Aber: Wer den Ring jeden Tag trägt - wie es beim Ehering nun einmal der Normalfall ist -, muss damit rechnen, dass die Fläche mit der Zeit etwas mattiert, die Farben des Ornaments unterscheiden sich dann nicht mehr so stark. Bei den Gravuren darf es sogar die eigene Handschrift sein - dank Lasertechnik oder einem sehr guten Graveur ist das möglich. Auch der Fingerabdruck lasse sich in den Ring lasern. Klassiker unter den Gravuren sind aber natürlich die Namen des Ehepaares und das Hochzeitsdatum. Unter den Steinen ist der Diamant der Klassiker, sagt Fein. Für Männer darf es auch ein schwarzer Diamant sein.



Ringe stapeln

Oftmals finde sich der Stein aber gar nicht mehr auf dem eigentlichen Trauring, erzählt Waldherr. Stattdessen nehmen Frauen einen sogenannten Memoire-Ring separat zum Trauring. Dort können gleich mehrere Steine die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dazu passt, dass die Experten von der Inhorgenta den Trend zum "Stacking" beobachten, also zum Stapeln von Ringen an einem Finger. Ehering und Memoire-Ring - oder auch der Verlobungsring - werden einfach zusammengesteckt.

